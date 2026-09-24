Cinco medallas para Costa Rica en campeonato de Kung Fu en China

Dos representantes del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica destacaron entre más de 4.700 competidores provenientes de más de 40 países durante el XII Campeonato Internacional de Wushu, celebrado en Cangzhou

Dos representantes del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica destacaron entre más de 4.700 competidores de más de 40 países en el XII Campeonato Internacional de Wushu, realizado en Cangzhou, China.

San José, Costa Rica. — El Kung Fu costarricense estuvo presente en China. Una delegación del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica, con sede en Concepción de Tres Ríos, obtuvo un total de cinco medallas durante su participación en el XII Campeonato Internacional de Wushu, celebrado en la ciudad de Cangzhou, en la República Popular China.

La competencia reunió a más de 4.737 participantes provenientes de más de 40 países, convirtiéndose en una importante experiencia internacional para los representantes costarricenses.

En 3 puntos Dos representantes del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica destacaron entre más de 4.700 competidores provenientes de más de 40 países durante el XII Campeonato Internacional de Wushu. Dos representantes del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica destacaron entre más de 4.700 competidores de más de 40 países en el XII Campeonato Internacional de Wushu, realizado en Cangzhou, China. El Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica, ubicado en Concepción de Tres Ríos, se dedica a la enseñanza y práctica del Kung Fu, promoviendo también el acercamiento a la cultura y las tradiciones chinas.

• Jiaolian Kristy Vargas: 🥈 medalla de plata en forma de arma y 🥈 medalla de plata en forma de puño.

• Shifu José Torres: 🥉 medalla de bronce en forma de arma y 🥈 medalla de plata en forma de puño.

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• Forma por equipo: 🥈 medalla de plata, obtenida junto a integrantes de la Selección de Argentina.

Estos resultados representan un reconocimiento al trabajo y preparación que realizan los atletas y al desarrollo del Kung Fu en Costa Rica.

Más allá de las medallas, la delegación costarricense destaca la oportunidad de compartir con representantes de diferentes países, conocer otras escuelas y vivir de cerca una experiencia internacional en torno a las artes marciales chinas.

“Estamos felices por los resultados, pero aún más felices por todo lo que hemos aprendido y vivido”, señala la delegación del Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica.

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La participación en Cangzhou, sin embargo, todavía no marca el final del viaje.

Tras concluir el campeonato, la delegación se trasladará a Dengfeng, donde continuará su proceso de entrenamiento en EPO Shaolin Wushu School, cerca de la cuna histórica del Shaolin Kung Fu.

Para los representantes costarricenses, la competencia marca así el cierre de una etapa y el inicio de otra: la oportunidad de continuar aprendiendo, entrenando e intercambiando experiencias en China, país estrechamente vinculado con la historia y tradición del Kung Fu.

“La competencia termina. El aprendizaje continúa. El camino sigue.”

Sobre el Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica

El Centro de Cultura Yan Xiáng Costa Rica, ubicado en Concepción de Tres Ríos, se dedica a la enseñanza y práctica del Kung Fu, promoviendo también el acercamiento a la cultura y las tradiciones chinas.