Cinco jóvenes con síndrome de Down llevarán el periodismo inclusivo de Costa Rica hasta México, pero necesitan de su ayuda

ION Revista Inclusiva viajará a León, Guanajuato, para participar en “Cambiando Miradas”, en una nueva cobertura internacional que busca visibilizar las capacidades de sus reporteros.

Cinco jóvenes costarricenses con síndrome de Down se preparan para llevar su trabajo periodístico más allá de las fronteras. ION Revista Inclusiva viajará a León, Guanajuato, México, para participar en el encuentro “Cambiando Miradas”, en lo que será la cuarta cobertura internacional del medio desde su creación.

El proyecto costarricense ya ha llevado a sus reporteros a coberturas en Orlando, Dallas y Phoenix, en Estados Unidos, y ahora suma México a una trayectoria que busca demostrar que las personas con discapacidad intelectual también pueden ejercer el periodismo, generar contenidos y participar activamente en espacios de comunicación.

La nueva experiencia representa además una oportunidad para que los integrantes de ION compartan su perspectiva y conozcan otras iniciativas relacionadas con la inclusión, mientras representan a Costa Rica en un escenario internacional.

En 3 puntos ION Revista Inclusiva viajará a León, Guanajuato, para participar en “Cambiando Miradas”, en una nueva cobertura internacional que busca visibilizar las capacidades de sus reporteros. Cinco jóvenes costarricenses con síndrome de Down se preparan para llevar su trabajo periodístico más allá de las fronteras. Con esta nueva cobertura, el medio costarricense busca ampliar su presencia internacional y abrir un nuevo espacio para que sus reporteros ejerzan el periodismo.

ION busca completar los fondos para viajar

Aunque distintas empresas y personas han respaldado el proyecto y han permitido cubrir una parte importante de los costos, ION todavía mantiene abierta una campaña de donaciones para completar los gastos relacionados con traslado, hospedaje y alimentación durante la visita a México.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La asociación hace un llamado a personas y empresas interesadas en apoyar la iniciativa para que se sumen a esta nueva cobertura internacional.

La directora de ION Revista Inclusiva, Inés Monge, destacó el impacto que puede tener el respaldo económico para los jóvenes que forman parte del proyecto.

“Cada aporte suma. Quienes nos apoyan no solamente están ayudando a financiar un viaje; están haciendo posible que cinco jóvenes con síndrome de Down tengan la oportunidad de ejercer el periodismo, representar a Costa Rica y demostrar sus capacidades fuera de nuestras fronteras”.

De esta manera, la campaña busca no solo financiar un viaje, sino garantizar la participación de los reporteros en una experiencia que combina comunicación, inclusión y representación internacional.

Publicidad

Un medio que ya ha recibido reconocimientos

La trayectoria de ION Revista Inclusiva también ha sido reconocida dentro y fuera de Costa Rica. El medio recibió el Premio Nacional al Medio Alternativo 2023, otorgado por el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica.

A este reconocimiento se suma el International Media Award 2025, concedido por el National Down Syndrome Congress de Estados Unidos.

Los galardones han contribuido a visibilizar una propuesta periodística que coloca a personas con síndrome de Down como protagonistas de la producción de contenidos y no únicamente como objeto de cobertura.

Quienes quieran contribuir con la campaña pueden realizar donaciones mediante SINPE Móvil al 8946-8787, a nombre de Inés Monge, directora de ION Revista Inclusiva.

En el caso de empresas o personas que deseen coordinar una donación directamente, pueden comunicarse mediante WhatsApp al 7070-2997.

ION Revista Inclusiva está constituida como asociación y puede emitir factura exenta de IVA por las donaciones recibidas.

Con esta nueva cobertura, el medio costarricense busca ampliar su presencia internacional y abrir un nuevo espacio para que sus reporteros ejerzan el periodismo, compartan sus experiencias y representen al país desde una perspectiva de inclusión y participación.