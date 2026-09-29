Choque entre bus escolar y camión: Cruz Roja reporta heridos y prensados

Una violenta colisión entre un bus escolar y un camión moviliza a varias unidades de emergencia la mañana de este martes en Coyolar de Orotina.

Un menor de 16 años permanece prensado y un adulto se encuentra atrapado tras una fuerte colisión entre un bus escolar y un camión ocurrida la mañana de este martes 29 de septiembre en Orotina.

En 3 puntos Una violenta colisión entre un bus escolar y un camión moviliza a varias unidades de emergencia la mañana de este martes en Coyolar de Orotina. Un menor de 16 años permanece prensado y un adulto se encuentra atrapado tras una fuerte colisión entre un bus escolar y un camión ocurrida la mañana de este martes 29 de septiembre en Orotina. La atención de la emergencia continúa en desarrollo.

El accidente se reportó alrededor de las 6:20 a. m. en Coyolar, sector de Santa Rita, cerca del establecimiento Jumbo Max.

La Cruz Roja Costarricense desplazó hasta el sitio cuatro ambulancias y un vehículo especializado de rescate para atender a las personas involucradas.

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De acuerdo con el reporte del mando en la escena, cuatro menores se encuentran en condición estable tras el accidente.

Sin embargo, la emergencia concentra los esfuerzos de los cuerpos de rescate en un adolescente de 16 años que permanece prensado dentro de uno de los vehículos.

Además, un adulto que viajaba en el camión también permanece atrapado, por lo que los socorristas realizan maniobras para lograr liberarlo.

Por el momento no se ha informado sobre traslados a centros médicos ni se conoce la condición definitiva de las dos personas atrapadas.

La atención de la emergencia continúa en desarrollo.