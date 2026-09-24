¡Cayó! OIJ captura a sospechoso de ejecutar a dos hombres en Desamparados

Agentes de la Sección de Homicidios allanaron una vivienda en San Rafael de Desamparados, donde detuvieron a un hombre vinculado con el crimen ocurrido el pasado 10 de febrero en Gravilias.

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre sospechoso de estar vinculado con un doble homicidio ocurrido meses atrás en el cantón de Desamparados.

En 3 puntos Agentes de la Sección de Homicidios allanaron una vivienda en San Rafael de Desamparados, donde detuvieron a un hombre vinculado con el crimen ocurrido el pasado 10 de febrero en Gravilias. Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un hombre sospechoso de estar vinculado con un doble homicidio ocurrido meses atrás en el cantón de Desamparados. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y establecer la eventual participación de otras personas en el doble homicidio.

La captura se realizó durante un allanamiento ejecutado en una vivienda ubicada en el sector de San Rafael de Desamparados, como parte de una investigación desarrollada por los agentes judiciales.

El caso por el cual se efectuó el operativo ocurrió el pasado 10 de febrero en Gravilias de Desamparados.

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De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en vía pública cuando varios sujetos descendieron de un vehículo y les dispararon en reiteradas ocasiones.

Ambas personas fallecieron producto de las heridas provocadas por los proyectiles.

Según las primeras pesquisas del OIJ, el móvil del ataque estaría relacionado con un supuesto ajuste de cuentas.

Tras varios meses de investigación, los agentes de la Sección de Homicidios lograron recopilar elementos que permitieron vincular al hombre detenido como sospechoso de participar en los homicidios.

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Con esa información, las autoridades judiciales coordinaron el allanamiento realizado este jueves.

Durante la diligencia, además de la captura del sospechoso, los investigadores decomisaron teléfonos celulares y otros indicios que serán analizados como parte de la investigación.

El detenido quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente los hechos y establecer la eventual participación de otras personas en el doble homicidio.