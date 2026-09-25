Canadiense arrestado en Heredia por intentar matar a su pareja en caso de violencia intrafamiliar

El hombre fue ubicado en vía pública en Heredia luego de varias diligencias realizadas por agentes del OIJ tras un incidente reportado al 911.

Un hombre de apellido Ramsey, de 39 años y nacionalidad canadiense, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de tentativa de femicidio.

En 3 puntos El hombre fue ubicado en vía pública en Heredia luego de varias diligencias realizadas por agentes del OIJ tras un incidente reportado al 911. Un hombre de apellido Ramsey, de 39 años y nacionalidad canadiense, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de tentativa de femicidio. Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica del sospechoso dentro de la investigación por la presunta tentativa de femicidio.

La captura fue realizada por agentes de la Sección Especializada en Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, quienes le seguían el rastro desde un incidente ocurrido el pasado 22 de septiembre en La Uruca.

La investigación comenzó luego de que el caso fuera reportado al sistema de emergencias 911 como un aparente episodio de violencia doméstica. A partir de esa alerta, los investigadores coordinaron las primeras diligencias con el Ministerio Público.

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Como parte de las pesquisas, los agentes realizaron un allanamiento en la vivienda relacionada con el caso, donde decomisaron evidencia que ahora forma parte de la investigación. Además, la víctima fue sometida a una valoración médico-legal.

Pero la investigación no terminó con esas primeras diligencias. Los agentes continuaron realizando labores para determinar el paradero del sospechoso y establecieron que, aparentemente, se encontraba en un lugar de hospedaje en Heredia.

Después de varias acciones de seguimiento, los investigadores lograron ubicar a Ramsey en vía pública, donde procedieron con su detención.

El hombre fue trasladado y presentado ante el Ministerio Público, junto con el informe elaborado por los agentes judiciales.

Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar la situación jurídica del sospechoso dentro de la investigación por la presunta tentativa de femicidio.