¡Bryan Ruiz ya tomó sus primeras decisiones! Keylor Navas y Celso Borges vuelven a La Sele

El nuevo técnico interino convocó nuevamente al histórico arquero y también incluyó a Celso Borges, otro viejo conocido con quien compartió camerino en la Selección, incluido el recordado Mundial de 2014.

Bryan Ruiz apenas asumió el mando interino de la Selección Nacional y ya tomó una de sus primeras decisiones: convocar nuevamente a Keylor Navas.

Además del histórico guardameta, Ruiz también llamó a Celso Borges, otro viejo amigo con quien compartió camerino en múltiples ocasiones con la Tricolor.

Los tres fueron parte de distintas etapas de la Selección Nacional y compartieron uno de los capítulos más recordados del fútbol costarricense: el Mundial de Brasil 2014.

En 3 puntos El nuevo técnico interino convocó nuevamente al histórico arquero y también incluyó a Celso Borges, otro viejo conocido con quien compartió camerino en la Selección, incluido el recordado Mundial de 2014. Bryan Ruiz apenas asumió el mando interino de la Selección Nacional y ya tomó una de sus primeras decisiones: convocar nuevamente a Keylor Navas. La Tricolor tendrá apenas unos días para trabajar antes del duelo ante Nicaragua, por lo que el nuevo cuerpo técnico deberá aprovechar al máximo las sesiones disponibles para preparar su debut.

Actualmente, Borges juega en Costa Rica para Liga Deportiva Alajuelense (LDA), desde donde se incorporará al grupo dirigido por Ruiz.

El regreso de Navas se produce bajo un escenario particular, pues quien ahora estará sentado en el banquillo fue durante años uno de sus compañeros dentro del camerino.

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Ruiz y Navas compartieron numerosas experiencias con la Selección como futbolistas y ahora volverán a coincidir, pero con responsabilidades diferentes: uno como entrenador interino y el otro como jugador.

La convocatoria se produce además después de la situación que había mantenido a Navas fuera de los últimos llamados. Días atrás, el guardameta estuvo en medio de una polémica luego de que un mensaje enviado por el cuerpo técnico no recibiera respuesta, situación que terminó influyendo en su ausencia de la Tricolor.

Con el cambio de entrenador, ese capítulo quedó atrás y Ruiz decidió contar nuevamente con el portero para los próximos compromisos de Costa Rica.

“Necesitamos de todos…”, señalaron desde el seno de la Federación Costarricense de Fútbol al referirse al regreso de Navas.

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El arquero tiene previsto arribar este mismo lunes por la noche para incorporarse al grupo. Su primera práctica bajo las órdenes de Ruiz será este martes, por lo que tendrá muy poco tiempo para preparar el partido.

Costa Rica enfrentará a Nicaragua el próximo jueves, en el primer compromiso que tendrá Ruiz como técnico interino después de la salida de Fernando Batista.

El regreso de Navas y la incorporación de Borges se convierten así en dos de las primeras decisiones del nuevo cuerpo técnico, que busca recomponer el rumbo de la Selección después de las derrotas sufridas ante Curazao y Haití.

Para Ruiz también representa un reencuentro particular. Quien durante años compartió vestuario con Navas y Borges ahora tendrá que tomar decisiones desde el banquillo y dirigir a dos futbolistas con los que vivió buena parte de su etapa como seleccionado nacional.

La Tricolor tendrá apenas unos días para trabajar antes del duelo ante Nicaragua, por lo que el nuevo cuerpo técnico deberá aprovechar al máximo las sesiones disponibles para preparar su debut.