¿Bryan Ruiz podría quedarse en La Sele? Osael Maroto revela qué pasará después del interinato

El presidente de la Fedefútbol aseguró que Ruiz está ilusionado con el proyecto y dispuesto a que se valore su continuidad después de los partidos ante Nicaragua y Haití.

Bryan Ruiz podría tener una puerta abierta para continuar al frente de la Selección Nacional después de cumplir con su interinato. Así lo confirmó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), quien reveló que el propio exjugador está anuente a que se valore esa posibilidad.

La Federación, de momento, estableció que Ruiz dirigirá los próximos dos partidos de Costa Rica. Sin embargo, el escenario podría cambiar dependiendo de la evaluación que se haga posteriormente sobre su trabajo.

En 3 puntos El presidente de la Fedefútbol aseguró que Ruiz está ilusionado con el proyecto y dispuesto a que se valore su continuidad después de los partidos ante Nicaragua y Haití. Bryan Ruiz podría tener una puerta abierta para continuar al frente de la Selección Nacional después de cumplir con su interinato. Así, lo que inicialmente fue planteado como un interinato de dos partidos podría abrir una conversación distinta dentro de la Federación: la posibilidad de que Bryan Ruiz siga vinculado al banquillo de La Sele más allá de estos compromisos.

“Yo conversé con él hace algunas horas. Él está anuente a que se revise, él está ilusionado con el proyecto de la Selección, de la Federación. Con él se habló de que serán estos dos partidos y posteriormente Ronald González hará una evaluación sobre su trabajo y se tomará una decisión”, explicó Maroto.

De esta manera, la continuidad de Ruiz no está descartada. Por ahora, el plan contempla que asuma únicamente estos dos compromisos, pero su desempeño podría abrir una discusión sobre la posibilidad de mantenerlo en el cargo.

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La situación adquiere especial interés porque Ruiz ya conoce lo que significa asumir un equipo de manera interina. Recientemente dirigió a Liga Deportiva Alajuelense bajo una fórmula similar y, después de los dos partidos que estuvo al frente, el club le planteó la posibilidad de que continuara.

Sin embargo, Ruiz dejó claro en ese momento que existía una prioridad personal que debía atender: la salud de su esposa, quien enfrenta un proceso contra el cáncer.

Ese antecedente podría ser relevante ante la posibilidad de que la Federación valore su permanencia. A diferencia de lo que implica dirigir diariamente a un club, estar al frente de la Selección supone concentrar buena parte del trabajo en los periodos de convocatoria y los partidos internacionales, por lo que el escenario podría resultar diferente para Ruiz.

La decisión, sin embargo, dependerá primero de lo que ocurra en los próximos encuentros y de la evaluación que realice Ronald González sobre su desempeño.

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Ruiz tendrá como primera prueba a Nicaragua y posteriormente enfrentará a Haití. Ambos partidos serán determinantes para conocer la respuesta del equipo bajo su conducción y, al mismo tiempo, podrían convertirse en una vitrina para que el exfutbolista demuestre si está preparado para asumir una responsabilidad mayor.

Por ahora, la Fedefútbol no ha cerrado ninguna puerta. Maroto confirmó que Ruiz está dispuesto a que su trabajo sea evaluado y que existe ilusión de su parte con el proyecto de la Selección.

Así, lo que inicialmente fue planteado como un interinato de dos partidos podría abrir una conversación distinta dentro de la Federación: la posibilidad de que Bryan Ruiz siga vinculado al banquillo de La Sele más allá de estos compromisos.