Bryan Ruiz mueve sus primeras piezas : Keylor Navas vuelve a La Sele para apagar el incendio

El nuevo técnico interino de Costa Rica tendrá apenas unos días para preparar los partidos ante Nicaragua y Haití, pero ya tomó una primera decisión de peso : buscar nuevamente a Keylor Navas para reforzar a una Tricolor golpeada por las derrotas ante Curazao y Haití.

Bryan Ruiz asumió este lunes como técnico interino de la Selección Nacional luego de que la Federación Costarricense de Fútbol separara a Fernando Batista. La decisión fue oficializada por la FCRF y contempla que Ruiz dirija los compromisos restantes de la fase de grupos de la Liga de Naciones.

El excapitán tendrá poco margen de maniobra. Costa Rica viene de perder 3-4 ante Curazao y 2-0 frente a Haití, resultados que dejaron al equipo en una situación complicada dentro del Grupo A.

La primera pieza que Ruiz habría movido es precisamente una de las más conocidas de la historia reciente de la Tricolor: Keylor Navas.

En 3 puntos El nuevo técnico interino de Costa Rica tendrá apenas unos días para preparar los partidos ante Nicaragua y Haití. Bryan Ruiz asumió este lunes como técnico interino de la Selección Nacional luego de que la Federación Costarricense de Fútbol separara a Fernando Batista. La Sele cambia de entrenador, recupera a una de sus grandes figuras y comienza una nueva etapa bajo el liderazgo de uno de sus históricos capitanes.

Reportes publicados este lunes señalan que el guardameta del Pumas de México fue contactado por Ruiz y se prepara para regresar a la Selección para los encuentros de esta semana.

El regreso adquiere especial relevancia porque Navas había quedado fuera de la convocatoria de Batista para esta ventana internacional. El técnico argentino había explicado que intentó comunicarse con el portero sin obtener respuesta.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Ahora, con Ruiz al frente, el histórico guardameta vuelve a aparecer en el panorama de la Selección.

¿Busca Bryan Ruiz más jugadores de experiencia?

Hasta este lunes, el regreso de Keylor Navas es el nombre reportado y confirmado por distintos medios. No aparece todavía una lista oficial de Ruiz solicitando públicamente el retorno de otros futbolistas.

Eso sí, el contexto abre nuevamente la discusión sobre la experiencia que necesita la Tricolor.

Publicidad

Jugadores como Joel Campbell, Francisco Calvo, Kendall Waston o Celso Borges representan parte de esa generación que ha tenido un peso importante dentro del combinado nacional. Campbell, de hecho, habló recientemente sobre la importancia del liderazgo y la experiencia en una Selección que atraviesa un cambio generacional.

Por ahora, cualquier otro nombre presentado como una solicitud directa de Ruiz debe manejarse como posibilidad o especulación, no como una decisión oficial.

Ruiz tendrá dos partidos para cambiar el rumbo

La FCRF tiene programado el duelo ante Nicaragua para el jueves 1 de octubre, mientras que Costa Rica cerrará esta fase ante Haití el domingo 4 de octubre en el Estadio Ricardo Saprissa.

El reto de Ruiz será inmediato: recuperar confianza, modificar el ambiente del camerino y encontrar respuestas futbolísticas en cuestión de días.

Y en ese escenario, el regreso de Keylor Navas puede convertirse en la primera señal del nuevo interinato.

La Sele cambia de entrenador, recupera a una de sus grandes figuras y comienza una nueva etapa bajo el liderazgo de uno de sus históricos capitanes.