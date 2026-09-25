¡Bronca total en Tibás! la afición no perdonó el 3-4 y lanzó un contundente “fuera Bocha”

La derrota 3-4 ante Curazao no solo dejó a Costa Rica sin los tres puntos. La afición en Tibás reaccionó con silbidos, cánticos contra la Tricolor y un contundente “Fuera Bocha” dirigido a Fernando Batista

La noche que comenzó con ilusión terminó convertida en una pesadilla para la Selección Nacional.

Costa Rica ganaba 3-0 al descanso, pero Curazao protagonizó una remontada inesperada y terminó imponiéndose 3-4 en La Cueva, en un resultado que provocó una fuerte reacción de los aficionados.

Cuando el partido comenzó a escaparse de las manos de la Tricolor, desde las graderías apareció un cántico que pocas veces quiere escuchar un equipo jugando como local.

En 3 puntos La derrota 3-4 ante Curazao no solo dejó a Costa Rica sin los tres puntos. La noche que comenzó con ilusión terminó convertida en una pesadilla para la Selección Nacional. Ahora la pelota estará nuevamente en manos de Batista y sus jugadores.

Los aficionados comenzaron a acompañar los pases de Curazao mientras los visitantes encontraban espacios y se acercaban cada vez más a una remontada que parecía imposible 45 minutos antes.

La escena fue especialmente dura para Costa Rica.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El equipo que había marcado tres goles durante la primera mitad terminó corriendo detrás de los caribeños y sin encontrar respuestas para detener la reacción.

La remontada terminó de encender el malestar en Tibás.

Con el pitazo final llegó una rechifla generalizada para una Selección que había tenido todo para celebrar y terminó dejando escapar una ventaja de tres goles.

Pero el reclamo no se quedó únicamente en el resultado.

Publicidad

Desde las graderías también apareció el grito de "Fuera Bocha", dirigido al seleccionador Fernando Batista.

El ambiente en La Cueva reflejó así la frustración de una afición que esperaba que el debut oficial del nuevo proceso sirviera para comenzar a dejar atrás los golpes recientes.

En cambio, Costa Rica volvió a quedar envuelta en cuestionamientos.

La Selección tendrá poco tiempo para lamentarse.

El próximo compromiso será este domingo a las 5 p. m. ante Haití, nuevamente dentro de la Liga de Naciones.

Será una oportunidad inmediata para intentar cambiar la imagen, pero también un partido que llegará con la presión encima después de una derrota que parecía imposible cuando terminó el primer tiempo.

Y la afición pasó de celebrar a cantar contra su propia Selección.

Ahora la pelota estará nuevamente en manos de Batista y sus jugadores.