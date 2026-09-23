Bran sorprende con nuevo nexo en el fútbol de Costa Rica

El mediocampista costarricense, actualmente en el Petrolul Ploiesti de Rumania, se vinculó con Rayados del Sur, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) que tiene sus raíces en el barrio 15 de Setiembre, comunidad de donde es oriundo el futbolista.

El nombre de Alejandro Bran vuelve a aparecer en el fútbol costarricense, pero esta vez con un vínculo diferente al de una contratación.

El mediocampista se convirtió en una de las nuevas caras vinculadas al proyecto de Rayados del Sur, conjunto que compite en la tercera división de Costa Rica, bajo la estructura de Linafa.

En 3 puntos El mediocampista costarricense, actualmente en el Petrolul Ploiesti de Rumania, se vinculó con Rayados del Sur, equipo de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (Linafa) que tiene sus raíces en el barrio 15 de Setiembre. El nombre de Alejandro Bran vuelve a aparecer en el fútbol costarricense, pero esta vez con un vínculo diferente al de una contratación. La alianza abre además una nueva faceta para el mediocampista tico: apoyar desde el fútbol profesional a los jóvenes que buscan seguir un camino similar al que él recorrió desde los barrios del sur de San José.

La particularidad de la alianza está en el origen del futbolista. Bran nació y creció en el barrio 15 de Setiembre, precisamente la comunidad donde se desarrolla el proyecto de Rayados del Sur.

El club anunció la incorporación de Bran como un apoyo para el proyecto y destacó el significado que tiene contar con alguien que salió de la misma zona y logró avanzar hasta el fútbol profesional y convertirse en legionario.

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Bran también se refirió a esta nueva etapa y dejó claro que su intención es contribuir con las nuevas generaciones.

“Feliz de aportar mi granito de arena para que este proyecto tan importante que trabajan con seriedad para darles una oportunidad a los jóvenes”, manifestó el jugador.

Desde Rayados del Sur señalaron que el respaldo del futbolista representa un mensaje para los niños y jóvenes de los barrios del sur: demostrar que desde estas comunidades también existen caminos para llegar al fútbol profesional.

El nuevo nexo no significa que Alejandro Bran haya regresado al fútbol costarricense como jugador.

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El volante continúa ligado al Petrolul Ploiești de Rumania, club al que llegó después de su salida de Liga Deportiva Alajuelense.

De esta manera, Bran mantiene su carrera en Europa mientras establece una conexión con un proyecto de formación y desarrollo futbolístico en la comunidad que marcó sus primeros pasos.

La alianza abre además una nueva faceta para el mediocampista tico: apoyar desde el fútbol profesional a los jóvenes que buscan seguir un camino similar al que él recorrió desde los barrios del sur de San José.