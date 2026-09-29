Bomberos atiende incendio dentro de la Universidad de Costa Rica

La emergencia fue reportada este martes al mediodía en un edificio de la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca. Varias unidades fueron movilizadas al sitio.

Una emergencia por fuego movilizó este martes 29 de septiembre a varias unidades del Cuerpo de Bomberos hasta las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca, San José.

Según el reporte de Bomberos, la emergencia ingresó a las 12:20 p. m. y fue registrada como “fuego en edificio” dentro de las instalaciones de la universidad.

En 3 puntos La emergencia fue reportada este martes al mediodía en un edificio de la Ciudad de la Investigación, en San Pedro de Montes de Oca. Una emergencia por fuego movilizó este martes 29 de septiembre a varias unidades del Cuerpo de Bomberos hasta las instalaciones de la Universidad de Costa Rica (UCR), en San Pedro de Montes de Oca, San José. Conforme avance la intervención de los cuerpos de emergencia se podrán conocer mayores detalles sobre el origen del fuego, la posible afectación de las instalaciones y si alguna persona resultó afectada.

El lugar señalado corresponde a la Ciudad de la Investigación, específicamente al edificio identificado como INI Park, de acuerdo con la información que aparece en el sistema de emergencias.

Para atender la situación fueron movilizadas varias unidades. En el reporte aparecen T-01, MATPEL-01, M-12, M-19, P-03, R-07 y M-130.

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Al momento de la actualización, algunas de las unidades ya se encontraban en escena, mientras que otras permanecían en camino hacia las instalaciones universitarias.

La información disponible hasta ese momento no especificaba qué habría provocado el fuego ni cuál era la magnitud de la emergencia dentro del edificio.

Tampoco se reportaban en la alerta datos confirmados sobre personas heridas o trasladadas a un centro médico.

Entre los recursos enviados aparece MATPEL-01, una unidad especializada. Sin embargo, el reporte no señala que exista participación de materiales peligrosos, por lo que ese dato no puede darse por confirmado.

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Por ahora, el reporte únicamente confirma que se presentó un incendio en un edificio de la Universidad de Costa Rica y que se realizó un importante despliegue de recursos para atenderlo.

Conforme avance la intervención de los cuerpos de emergencia se podrán conocer mayores detalles sobre el origen del fuego, la posible afectación de las instalaciones y si alguna persona resultó afectada.