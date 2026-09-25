¡Bombazo en equipo de Primera! Cayó otro técnico por malos resultados

El Municipal Pérez Zeledón confirmó la salida de Robert Arias como técnico y gerente deportivo. José Giacone regresará al conjunto generaleño, con el que ya sabe lo que es levantar el título nacional

El fútbol nacional vuelve a sacudirse con un nuevo movimiento en los banquillos. Municipal Pérez Zeledón confirmó este viernes la salida de Robert Arias Sancho, quien venía desempeñándose como director técnico y gerente deportivo del conjunto generaleño.

La institución informó que la separación se produjo de común acuerdo entre ambas partes y señaló que la relación terminó en buenos términos.

En 3 puntos El Municipal Pérez Zeledón confirmó la salida de Robert Arias como técnico y gerente deportivo. El fútbol nacional vuelve a sacudirse con un nuevo movimiento en los banquillos. El cuadro generaleño apuesta así por un técnico conocido en la institución para intentar enderezar el rumbo y volver a ser protagonista en el campeonato.

El club agradeció a Arias el trabajo realizado durante los últimos meses y adelantó que próximamente dará a conocer oficialmente a las personas que asumirán tanto la dirección técnica como la gerencia deportiva.

Sin embargo, el nombre del nuevo entrenador ya estaría definido.

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De acuerdo con información publicada por La Nación, José Giacone será el encargado de asumir el banquillo de Pérez Zeledón, e incluso el propio estratega habría confirmado desde días atrás su llegada al conjunto generaleño.

Para Giacone se trata de un regreso a una institución que conoce muy bien. El entrenador ya dirigió a los Guerreros del Sur y alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera al proclamarse campeón nacional con Pérez Zeledón.

Su llegada se produce después de haber sido cesado recientemente del Herediano.

La salida de Robert Arias aumenta además la fuerte inestabilidad que se registra en los cuerpos técnicos durante el actual campeonato nacional.

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Hasta ahora han dejado sus puestos José Giacone en Herediano, Júnior Díaz en Escorpiones, Ismael Rescalvo en Alajuelense y ahora Robert Arias en Pérez Zeledón.

El cuadro generaleño apuesta así por un técnico conocido en la institución para intentar enderezar el rumbo y volver a ser protagonista en el campeonato.