Biólogos piden capacitar a trabajadores para atender encuentros con fauna silvestre tras agresión a perezoso

El Colegio de Biólogos de Costa Rica rechazó el actuar mostrado en un video y envió recomendaciones técnicas a la organización involucrada. También pidió que las empresas cuenten con profesionales especializados en fauna silvestre.

El Colegio de Biólogos de Costa Rica se pronunció este miércoles sobre el caso del perezoso que fue lanzado desde un poste por un trabajador de una cooperativa de servicios eléctricos, situación que quedó registrada en un video difundido en redes sociales.

Ante las imágenes, la organización hizo un llamado público a fortalecer la protección de la fauna silvestre y a garantizar que este tipo de interacciones se realicen de manera responsable, tanto para proteger a los animales como para evitar riesgos para las personas.

En 3 puntos El Colegio de Biólogos de Costa Rica rechazó el actuar mostrado en un video y envió recomendaciones técnicas a la organización involucrada. El Colegio de Biólogos de Costa Rica se pronunció este miércoles sobre el caso del perezoso que fue lanzado desde un poste por un trabajador de una cooperativa de servicios eléctricos. “Reafirmamos de manera categórica nuestro compromiso con la salvaguarda del patrimonio natural de Costa Rica y rechazamos enérgicamente cualquier acto que atente o vaya en contra de la protección de la vida silvestre”.

El Colegio calificó la situación como “desafortunada” y señaló que el manejo mostrado en las imágenes representa un actuar inadecuado frente a un ejemplar de vida silvestre.

Para los biólogos, la protección de la fauna y del patrimonio natural constituye un elemento fundamental para el desarrollo sostenible de Costa Rica y una responsabilidad que corresponde tanto a la ciudadanía como a las empresas y organizaciones que operan en el país.

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Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la necesidad de que las empresas que pueden encontrarse con animales silvestres durante sus labores cuenten con personal capacitado para responder adecuadamente ante estas situaciones.

El Colegio informó que envió una nota formal a la organización involucrada en el caso, en la cual compartió recomendaciones y sugerencias técnicas relacionadas con el trato y manejo de fauna.

Además, recalcó la importancia de aplicar buenas prácticas ambientales y señaló la necesidad de que este tipo de entidades cuente con un profesional en biología debidamente colegiado, con conocimientos e idoneidad en el manejo de fauna silvestre.

Según la institución, ese profesional podría preparar al personal para actuar correctamente cuando durante sus labores se encuentren con animales.

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El Colegio también manifestó su disposición para establecer un diálogo con la organización y plantear alternativas que permitan mejorar la forma en que se atienden estos casos.

“Reafirmamos de manera categórica nuestro compromiso con la salvaguarda del patrimonio natural de Costa Rica y rechazamos enérgicamente cualquier acto que atente o vaya en contra de la protección de la vida silvestre”, señaló el Colegio de Biólogos de Costa Rica.