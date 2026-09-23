Batista le pone punto final a polémica con Keylor Navas

El técnico de la Selección Nacional evitó entrar nuevamente en el intercambio que protagonizó con el guardameta y aseguró que ahora toda su atención está puesta en los próximos partidos de la Tricolor.

Fernando Batista decidió ponerle punto final a la polémica con Keylor Navas y dejó claro que no pretende seguir alimentando un tema que en los últimos días generó reacciones entre ambos.

El entrenador de la Selección Nacional había explicado anteriormente que intentó contactar al guardameta mediante un mensaje, situación que provocó una respuesta pública de Navas en redes sociales.

El portero aseguró que, si alguien tenía algo importante que decirle, podía hacerlo directamente mediante una llamada y no por medio de un mensaje.

En 3 puntos El técnico de la Selección Nacional evitó entrar nuevamente en el intercambio que protagonizó con el guardameta y aseguró que ahora toda su atención está puesta en los próximos partidos de la Tricolor. Fernando Batista decidió ponerle punto final a la polémica con Keylor Navas y dejó claro que no pretende seguir alimentando un tema que en los últimos días generó reacciones entre ambos. De esta manera, Batista decidió no responder directamente al último mensaje de Navas ni añadir nuevos elementos a la polémica.

Ante esa reacción, Batista optó por no entrar en una nueva discusión y aseguró que el tema ya fue conversado.

“No tengo nada que decir. Ya se habló. Siempre mis respetos, siempre hablo muy bien de él por lo que es como profesional y por lo que le ha dado a Costa Rica futbolísticamente”, afirmó el técnico.

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Con esas palabras, el argentino evitó profundizar sobre la respuesta que recibió de Navas y prefirió trasladar la atención hacia lo que considera prioritario en este momento: el trabajo deportivo de la Selección.

El técnico fue enfático al señalar que no pretende involucrarse en las conversaciones que se generan alrededor del equipo fuera de la cancha.

“Yo estoy metido plenamente en lo futbolístico y todo lo que se habla desde afuera no quiero estar”, manifestó.

Batista también volvió a destacar el respeto que mantiene por Navas, mientras explicó que actualmente cuenta con otros tres guardametas que considera capaces de defender el arco de la Tricolor.

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“A Keylor lo respeto y hoy tenemos tres porteros muy buenos”, señaló.

La declaración llega en medio de una conversación que comenzó luego de que Batista revelara que había intentado acercarse a Navas. Posteriormente, el guardameta reaccionó públicamente y abrió una nueva etapa de la discusión en redes sociales.

Ahora, Batista busca cerrar ese capítulo y evitar que la situación siga ocupando espacio alrededor de la Selección Nacional.

El entrenador también dejó claro cuál es el siguiente objetivo: preparar los partidos que Costa Rica tendrá ante Curazao, Haití y Nicaragua.

“Nada me saca del enfoque de los partidos ante Curazao, Haití y Nicaragua”, afirmó.

De esta manera, Batista decidió no responder directamente al último mensaje de Navas ni añadir nuevos elementos a la polémica. Su postura quedó resumida en una frase: el tema, según el técnico, ya fue hablado y ahora su atención está puesta en los compromisos deportivos de la Tricolor.