Bancada de oposición pide una mesa permanente a Laura Fernández para negociar temas de interés para el país

La fracción liberacionista solicitó una audiencia con la presidenta para abordar seis temas y planteó establecer un espacio permanente de diálogo entre Casa Presidencial y la bancada.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó una audiencia con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, para discutir una agenda de seis temas que considera prioritarios y planteó establecer una mesa de trabajo permanente entre Casa Presidencial y la bancada.

La solicitud fue presentada mediante un oficio enviado este martes a la mandataria, quien se encuentra actualmente en Colombia. El PLN plantea utilizar este espacio para buscar acuerdos políticos en asuntos relacionados con seguridad, empleo, electricidad, pensiones, sector agropecuario y el Presupuesto Nacional 2027.

El jefe de fracción liberacionista, Álvaro Ramírez, defendió la propuesta como una vía para establecer un diálogo directo con la presidenta.

En 3 puntos La fracción liberacionista solicitó una audiencia con la presidenta para abordar seis temas y planteó establecer un espacio permanente de diálogo entre Casa Presidencial y la bancada. La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) solicitó una audiencia con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado. Por ahora, la propuesta queda a la espera de una respuesta de la presidenta Fernández sobre la reunión y la eventual creación de ese espacio permanente de trabajo.

“Costa Rica no aguanta más polarización política. La gente en la calle no pregunta de qué partido somos, sino cuándo va a tener trabajo, cuándo va a bajar la luz y cuándo vamos a detener a los delincuentes”, afirmó Ramírez.

El diputado agregó que su bancada apuesta por “el diálogo cara a cara y con respeto” para intentar construir acuerdos.

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Los seis temas que quiere discutir el PLN

El primer punto planteado por la fracción es seguridad y crimen organizado. El PLN propone discutir medidas para fortalecer los cuerpos policiales y enfrentar la violencia.

El segundo corresponde al sistema eléctrico y el costo de la vida. La bancada plantea analizar la modernización de la matriz energética y medidas para contener el impacto de las tarifas eléctricas sobre hogares y negocios.

También quiere abordar el empleo y la reactivación económica, con énfasis en la generación de puestos de trabajo formales fuera de la Gran Área Metropolitana.

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El cuarto tema es el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP). El PLN plantea discutir alternativas para la entrega de esos recursos a personas que ya concluyeron su vida laboral.

La fracción también quiere incluir al sector agropecuario, particularmente las dificultades que, según el partido, enfrentan los productores por las importaciones, el costo de los insumos y el acceso al crédito.

El sexto punto es el Presupuesto Nacional 2027, donde el PLN plantea proteger recursos destinados a inversión social, educación, salud y el Poder Judicial.

La discusión llega en medio del debate presupuestario

La solicitud se produce mientras la Asamblea Legislativa analiza el proyecto de Presupuesto Nacional para 2027, presentado por el Gobierno por un monto de ¢12,4 billones.

El presupuesto se ha convertido en uno de los asuntos de mayor discusión entre el Gobierno y distintos sectores políticos, particularmente por los recursos destinados a instituciones como el Poder Judicial. La propuesta liberacionista busca incorporar ese debate dentro de la agenda de la eventual mesa con Casa Presidencial.

El PLN indicó que está dispuesto a iniciar las conversaciones una vez que se defina la fecha de la audiencia solicitada.

Por ahora, la propuesta queda a la espera de una respuesta de la presidenta Fernández sobre la reunión y la eventual creación de ese espacio permanente de trabajo.