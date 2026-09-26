Asaltantes balean a dos hombres y se llevan ₡3 millones tras interceptar camión ganadero en Cartago

Las víctimas viajaban en un camión tipo ganadero cuando fueron interceptadas por varios sujetos en un automóvil en Tejar de El Guarco. El dinero sustraído aparentemente provenía de una subasta ganadera

Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego durante un violento asalto registrado en el sector de Tejar de El Guarco, en Cartago, donde varios sujetos les habrían sustraído aproximadamente ₡3 millones en efectivo.

El caso -ocurrido la noche de este viernes- es investigado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago.

En 3 puntos Las víctimas viajaban en un camión tipo ganadero cuando fueron interceptadas por varios sujetos en un automóvil en Tejar de El Guarco. Dos hombres resultaron heridos por arma de fuego durante un violento asalto registrado en el sector de Tejar de El Guarco, en Cartago, donde varios sujetos les habrían sustraído aproximadamente ₡3 millones en efectivo. Agentes judiciales mantienen el caso bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer su paradero.

Los heridos son un hombre de apellido Calvo, de 48 años, y otro de apellido Brenes, de 31 años.

Calvo sufrió una herida de bala en la pierna derecha y además recibió un golpe en la cabeza, aparentemente provocado con la cacha de un arma.

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Brenes, por su parte, presentó heridas por proyectil de arma de fuego en una pierna y un pie.

De acuerdo con la información preliminar manejada por el OIJ, ambos hombres viajaban junto con otras personas en un camión tipo ganadero por la carretera Interamericana.

En determinado momento se detuvieron en vía pública y aparentemente fueron interceptados por varios sujetos que viajaban en un automóvil.

Los sospechosos habrían utilizado armas de fuego para atacar a las víctimas y posteriormente sustraerles aproximadamente ₡3 millones en efectivo.

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Según las primeras investigaciones, el dinero aparentemente correspondía al producto de una subasta ganadera.

Tras el ataque, los dos heridos fueron trasladados al Hospital Max Peralta, en Cartago, para recibir atención médica.

Agentes judiciales mantienen el caso bajo investigación para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos, identificar a los responsables y establecer su paradero.