¡Alerta entre católicos! Vuelve advertencia por falso sacerdote que ofrece misas y sacramentos en Costa Rica

La advertencia involucra a Ysmael José Perdomo Aguilera, un venezolano que fue seminarista y que, según la Iglesia Católica, no ha presentado credenciales que lo acrediten como sacerdote católico autorizado para ejercer el ministerio.

Una alerta relacionada con un hombre de origen venezolano señalado por autoridades de la Iglesia Católica de presentarse como sacerdote volvió a circular en Costa Rica, ante la preocupación de que pueda acercarse nuevamente a comunidades religiosas y ofrecer celebraciones sacramentales en suelo tico.

Se trata de Ysmael José Perdomo Aguilera, quien ya había sido objeto de una advertencia formal de la Arquidiócesis de San José.

El documento que nuevamente comenzó a difundirse corresponde a una circular oficial fechada el 13 de noviembre de 2023. Lo anterior, debido a que existe nuevamente información sobre los ofrecimientos de sus servicios como sacerdote en el país.

En 3 puntos La advertencia involucra a Ysmael José Perdomo Aguilera, un venezolano que fue seminarista y que, según la Iglesia Católica, no ha presentado credenciales que lo acrediten como sacerdote católico autorizado para ejercer el ministerio. Una alerta relacionada con un hombre de origen venezolano señalado por autoridades de la Iglesia Católica de presentarse como sacerdote volvió a circular en Costa Rica. Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar que Perdomo se encuentre físicamente en Costa Rica actualmente.

En aquella ocasión, la Vicaría Episcopal para la Vida del Clero dirigió el documento al clero arquidiocesano bajo un asunto contundente: “Falso sacerdote”.

Según la comunicación, Perdomo es venezolano, fue seminarista y formó parte de la Asociación Atletas de Cristo.

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La Iglesia aseguró entonces que el hombre se presentaba como sacerdote, se ofrecía para celebrar sacramentos y utilizaba los mismos ornamentos religiosos empleados por los presbíteros católicos.

“Esta persona hasta el momento no ha presentado ninguna credencial que le acredite como sacerdote, por lo que no cuenta con ninguna autorización de la Arquidiócesis de San José para brindar servicios ministeriales”, señaló la circular firmada por el presbítero Gerardo José León Sánchez, entonces vicario episcopal.

La advertencia iba más allá y pedía directamente a los sacerdotes informar a sus comunidades para evitar que los fieles fueran inducidos a error.

Cuando el caso salió a la luz en 2023, también surgieron reportes sobre celebraciones religiosas atribuidas a Perdomo en diferentes puntos del país.

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La situación provocó advertencias tanto de la Arquidiócesis de San José como de la Diócesis de Limón, luego de conocerse fotografías y publicaciones relacionadas con misas, bautizos, primeras comuniones y otras ceremonias.

La Iglesia Católica aclaró entonces que Perdomo no había sido ordenado sacerdote dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana y, por lo tanto, las autoridades eclesiásticas costarricenses no lo reconocían como sacerdote católico autorizado.

Uno de los aspectos que más preocupa a la Iglesia es precisamente que una persona puede utilizar vestimentas sacerdotales y conocimientos litúrgicos que para los fieles resulten difíciles de distinguir de una celebración legítimamente autorizada.

Su nombre continúa vinculado a Costa Rica

El caso tiene además un elemento particular. Una organización religiosa independiente denominada Iglesia Católica Apostólica Libre Iberoamericana (ICALI) mantiene actualmente en su sitio web a una persona identificada como “Mons. Ysmael José Perdomo Aguilera”, vinculada con la denominada Misión Apostólica San Miguel Arcángel en Costa Rica.

Esa organización es independiente de la Iglesia Católica Apostólica Romana, por lo que esa denominación no modifica la advertencia hecha por las autoridades católicas costarricenses respecto de que Perdomo no está acreditado como sacerdote de la Iglesia en comunión con Roma.

Ante la nueva circulación de la alerta, la recomendación para los fieles es verificar directamente con la parroquia o diócesis correspondiente las credenciales de cualquier persona desconocida que se presente como sacerdote y pretenda celebrar misas, matrimonios, bautizos u otros sacramentos.

Hasta el momento, la información disponible no permite confirmar que Perdomo se encuentre físicamente en Costa Rica actualmente. La alerta que volvió a difundirse corresponde al documento oficial emitido en 2023, por lo que cualquier información sobre una eventual presencia reciente debe ser verificada antes de darse como un hecho.