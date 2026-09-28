Alajuelense anuncia salida de una de sus figuras

El club decidió terminar anticipadamente el contrato del colombiano luego de una situación interna que no hará pública. Bryan Ruiz tomó la primera medida y el caso terminó en manos de la dirigencia rojinegra.

Liga Deportiva Alajuelense confirmó la salida del futbolista colombiano Jeison Lucumí, luego de alcanzar un acuerdo para terminar anticipadamente su contrato, que originalmente se extendía hasta diciembre.

La decisión se produce después de un incidente interno ocurrido antes del reciente parón por fecha FIFA y cuyos detalles el club decidió mantener bajo confidencialidad.

En 3 puntos El club decidió terminar anticipadamente el contrato del colombiano luego de una situación interna que no hará pública. Liga Deportiva Alajuelense confirmó la salida del futbolista colombiano Jeison Lucumí, luego de alcanzar un acuerdo para terminar anticipadamente su contrato, que originalmente se extendía hasta diciembre. Lucumí deja así Alajuelense de manera anticipada y en medio de una situación cuyos detalles, por decisión del propio club, permanecerán fuera del conocimiento público.

Según información publicada por La Nación, la situación provocó una reacción inmediata del director deportivo Bryan Ruiz, quien decidió sacar a Lucumí de la convocatoria para el partido contra Inter San Carlos, pese a que estaba previsto que fuera titular.

El caso posteriormente fue conversado con los capitanes del plantel y trasladado al gerente deportivo, Carlos Vela. La situación también llegó hasta la Junta Directiva, donde finalmente se determinó que el colombiano no continuaría en el equipo.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El técnico Óscar “Macho” Ramírez fue informado sobre lo ocurrido y sobre la decisión adoptada por la dirigencia.

Aunque Alajuelense no revelará públicamente qué sucedió, fuentes citadas por La Nación aseguran que el incidente no estaría relacionado con fiestas ni consumo de licor.

“Liga Deportiva Alajuelense informa que se llegó a un acuerdo para proceder con la terminación de manera anticipada de la relación contractual con el jugador Jeison Lucumí”, comunicó oficialmente la institución.

La salida del colombiano también deja libre una plaza de extranjero dentro de la planilla rojinegra. Sin embargo, el periodo de inscripciones para el Torneo de Apertura 2026 ya se encuentra cerrado.

Lucumí deja así Alajuelense de manera anticipada y en medio de una situación cuyos detalles, por decisión del propio club, permanecerán fuera del conocimiento público.