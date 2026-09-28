¡Al fin! Fernando Batista deja de ser técnico de La Sele

La Fedefútbol decidió finalizar el proceso del argentino después de siete meses y seis partidos sin conseguir una victoria.

Fernando “Bocha” Batista dejó oficialmente de ser el técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) decidiera poner fin a su proceso.

La determinación se tomó este viernes, apenas días después de la derrota de la Tricolor frente a Haití, resultado que terminó de poner en duda la continuidad del entrenador argentino.

En 3 puntos La Fedefútbol decidió finalizar el proceso del argentino después de siete meses y seis partidos sin conseguir una victoria. Fernando “Bocha” Batista dejó oficialmente de ser el técnico de la Selección Nacional de Costa Rica, luego de que el Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) decidiera poner fin a su proceso. Por ahora, según se rumora, las opciones que se barajan para dirigir a La Sele son entrenadores nacionales.

Batista había asumido el cargo en febrero de este año, cuando fue presentado como el responsable de un proyecto deportivo que pretendía preparar a Costa Rica con miras al Mundial de 2030.

El proceso, sin embargo, duró apenas siete meses.

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Durante su etapa al frente de la Selección, Batista dirigió seis partidos y no consiguió ninguna victoria, un registro que terminó pesando en la decisión de la dirigencia.

La situación fue todavía más complicada en la Liga de Naciones, donde Costa Rica disputó sus encuentros oficiales ante Curazao y Haití. En esos dos compromisos, la Tricolor sufrió derrotas y terminó con un rendimiento del 0 % en puntos obtenidos.

La salida del argentino se produce después de una serie de resultados que no cumplieron las expectativas con las que había sido contratado.

Batista llegó a Costa Rica con la misión de comenzar a construir un proyecto de largo plazo, pero su ciclo terminó antes de completar siquiera un año al mando del combinado nacional.

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Con la salida de Batista confirmada, la Federación Costarricense de Fútbol deberá iniciar ahora el proceso para encontrar al nuevo entrenador de la Selección Nacional.

Por ahora, según se rumora, las opciones que se barajan para dirigir a La Sele son entrenadores nacionales. La pugna se mantendría entre Alexander Guimaraes y Jeaustin Campos.