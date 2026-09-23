Actividad gratuita este viernes y sábado permitirá explorar carreras técnicas en Cartago

Las personas que trabajan durante el día y desean continuar estudiando de noche podrán conocer distintas opciones de formación técnica durante una jornada gratuita que se realizará en Cartago el viernes 25 y sábado 26 de setiembre.

La iniciativa está dirigida a jóvenes y adultos interesados en iniciar una carrera, especializarse, cambiar de área laboral o retomar sus estudios después de varios años.

La jornada se realizará el viernes 25 de setiembre, de 5:30 p.m. a 9:00 p.m., y el sábado 26, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en las instalaciones del COVAO, en San Nicolás de Cartago.

En 3 puntos Las personas que trabajan durante el día y desean continuar estudiando de noche podrán conocer distintas opciones de formación técnica durante una jornada gratuita que se realizará en Cartago el viernes 25 y sábado 26 de setiembre. La iniciativa está dirigida a jóvenes y adultos interesados en iniciar una carrera, especializarse, cambiar de área laboral o retomar sus estudios después de varios años. Más información en nocturno.covao.ed.cr , al correo o al teléfono 2537-0505 .

Durante la visita, los asistentes podrán conocer las especialidades disponibles, requisitos de ingreso y oportunidades laborales, además de recorrer aulas y laboratorios, conversar con docentes y recibir información sobre matrícula y financiamiento.

La oferta incluye Ciberseguridad, Desarrollo Web, Electrónica Industrial, Mecánica de Precisión, Electromecánica, Mecánica Automotriz, Diseño Publicitario, Diseño Arquitectónico, Contabilidad y Finanzas, Ejecutivo Comercial y Servicio al Cliente, Accounting y Bilingual Secretary.

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Entre las novedades de este año se encuentra Ciberseguridad, enfocada en la protección de redes, sistemas y datos, así como en el análisis de vulnerabilidades y la respuesta ante incidentes.

Las carreras tienen una duración de tres años e incluyen 320 horas de práctica profesional supervisada . La formación se complementa con pasantías, bolsa de empleo, fortalecimiento del inglés, certificaciones de mercado, plataformas de aprendizaje con inteligencia artificial y laboratorios de alta tecnología.

“Nunca es tarde para aprender, prepararse y construir nuevas oportunidades. No importa si una persona trabaja durante el día, tiene responsabilidades familiares o lleva varios años sin estudiar. La decisión de estudiar hoy puede abrir nuevas oportunidades para el futuro”, afirma Marjorie Fuentes, directora del COVAO Nocturno.

La prematrícula para el proceso de admisión se realizará del 16 al 23 de octubre , mientras que las estrategias de selección están programadas del 9 al 13 de noviembre .

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En 2026, el COVAO Nocturno cumple 55 años de trayectoria. La sección nocturna fue autorizada en 1971 y, según datos de la institución, ha graduado a más de 4.000 estudiantes.

Más información en nocturno.covao.ed.cr , al correo o al teléfono 2537-0505 .