Veterinarios condenan lanzamiento de perezoso desde poste y piden investigar al trabajador

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria calificó el hecho ocurrido en San Carlos como una agresión contra la vida animal y pidió la intervención inmediata de las autoridades.

El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria condenó enérgicamente el incidente ocurrido en San Carlos, donde un trabajador de una empresa eléctrica lanzó al suelo a un perezoso que se encontraba en un poste de aproximadamente 11 metros de altura.

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El caso quedó registrado en video y generó cuestionamientos por la forma en que el animal fue manipulado durante el supuesto rescate. Tras la difusión de las imágenes, la organización veterinaria pidió que las autoridades intervengan e investiguen lo ocurrido.

El Colegio calificó el hecho como un “acto de agresión y atentado contra la vida animal” y cuestionó la manera en que el trabajador habría sujetado y posteriormente lanzado al perezoso contra el suelo.

En 3 puntos El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria calificó el hecho ocurrido en San Carlos como una agresión contra la vida animal y pidió la intervención inmediata de las autoridades. El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria condenó enérgicamente el incidente ocurrido en San Carlos. La empresa también anunció que dará seguimiento al caso y reforzará la capacitación de sus trabajadores en este tipo de intervenciones.

La organización señaló que el animal pudo haber sufrido lesiones de gravedad como consecuencia de la caída, aunque el perezoso sobrevivió y, de acuerdo con la información previamente suministrada, se encuentra en buenas condiciones.

Veterinarios señalan que civiles no deben manipular fauna silvestre

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Uno de los principales cuestionamientos planteados por el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria está relacionado con el manejo de fauna silvestre.

Según la organización, este tipo de animales debe ser atendido por las autoridades competentes y personal autorizado, siguiendo las normas establecidas para su rescate y manejo.

El Colegio indicó que, en situaciones como esta, la empresa encargada de la infraestructura eléctrica debe coordinar con las autoridades correspondientes y aplicar los procedimientos establecidos en materia de vida silvestre.

Entre las instancias que menciona se encuentran el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y autoridades de rescate o SENASA, dependiendo de las circunstancias del caso.

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La organización sostiene que la normativa contempla restricciones sobre la manipulación de este tipo de animales por parte de personas que no estén autorizadas para realizar ese trabajo.

Por ello, considera que la situación ocurrida en San Carlos debe ser investigada para determinar qué ocurrió durante el operativo y si se siguieron los procedimientos correspondientes.

El Colegio también hizo un llamado para que las autoridades intervengan de manera inmediata y establezcan las circunstancias en las que se produjo la caída del animal.

Además, instó a los legisladores a avanzar con rapidez en la aprobación de una legislación que reconozca a los animales como seres sintientes.

La organización recordó que Costa Rica cuenta con un importante entorno de fauna silvestre y señaló que la protección de estos animales debe contemplarse dentro de los procedimientos de atención cuando aparecen en infraestructura eléctrica.

El caso se suma a la reacción generada por el video del operativo y al reconocimiento de la empresa eléctrica involucrada de que el procedimiento establecido para atender fauna silvestre no fue aplicado de manera adecuada.

La empresa también anunció que dará seguimiento al caso y reforzará la capacitación de sus trabajadores en este tipo de intervenciones.