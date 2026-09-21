¿Sueña con casa propia? Puede recibir hasta $9,7 millones del Estado: así se solicita el bono de vivienda

Conozca quién puede solicitar el bono de vivienda en Costa Rica en 2026, cuánto dinero puede recibir, los requisitos, documentos necesarios y dónde realizar el trámite.

Tener casa propia puede parecer imposible para muchas familias costarricenses, pero existe una ayuda estatal que podría cubrir una parte importante del costo de comprar, construir o mejorar una vivienda.

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Se trata del Bono Familiar de Vivienda (BFV), un subsidio que otorga el Estado por medio del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y cuyos recursos son administrados por el Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI).

Y hay un detalle que muchas personas desconocen: para solicitarlo no necesariamente hay que estar desempleado ni pertenecer a una familia en pobreza extrema.

En 3 puntos Conozca quién puede solicitar el bono de vivienda en Costa Rica en 2026, cuánto dinero puede recibir, los requisitos, documentos necesarios y dónde realizar el trámite. Tener casa propia puede parecer imposible para muchas familias costarricenses, pero existe una ayuda estatal que podría cubrir una parte importante del costo de comprar, construir o mejorar una vivienda. En 2026, con un bono ordinario que puede llegar hasta ₡9,7 millones, este beneficio continúa siendo una de las principales puertas de entrada para que miles de familias puedan acercarse a la posibilidad de tener una vivienda propia.

Para 2026, una familia puede optar por el bono ordinario si sus ingresos familiares brutos mensuales son inferiores a ₡1.940.076. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

El monto depende principalmente de los ingresos brutos de la familia.

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La regla funciona de manera sencilla: cuanto menores sean los ingresos familiares, mayor puede ser el subsidio.

Según la tabla vigente del BANHVI para 2026, el bono ordinario puede alcanzar los ₡9.700.000 para familias ubicadas en los rangos más bajos de ingresos. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Por ejemplo, una familia con ingresos de hasta ₡323.346 podría optar por un bono máximo aproximado de ₡9,7 millones.

Con ingresos de hasta ₡646.692, el monto aproximado máximo baja a ₡9.563.000.

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Si los ingresos alcanzan ₡970.038, el bono rondaría como máximo los ₡8.687.000.

Para una familia que perciba hasta ₡1.455.057 mensuales, el monto aproximado sería de ₡7.374.000, mientras que para ingresos de hasta ₡1.940.076 el beneficio rondaría los ₡6.061.000.

El BANHVI advierte que estos montos son aproximados. El cálculo definitivo depende del ingreso bruto familiar y debe realizarlo una entidad autorizada. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Este es uno de los aspectos más importantes.

El Bono Familiar de Vivienda es un subsidio del Estado, pero el monto recibido no necesariamente alcanza para pagar la totalidad de una vivienda.

Dependiendo del costo de la propiedad y de la situación económica de la familia, el bono puede complementarse con ahorro propio o con un crédito otorgado por una entidad financiera. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

También existen programas especiales destinados a determinadas poblaciones y familias en situaciones de extrema necesidad.

El bono no sirve únicamente para comprar una casa ya construida.

También puede utilizarse para comprar un lote y construir, construir una vivienda en un lote propio, construir en un terreno perteneciente a un familiar o realizar determinadas reparaciones o mejoras en una casa propia. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Para tener acceso al Bono Familiar de Vivienda deben cumplirse varias condiciones básicas establecidas por el sistema.

* Formar parte de un núcleo familiar que viva bajo un mismo techo y comparta las obligaciones del hogar, con al menos una persona mayor de edad.

* No tener casa propia o más de una propiedad. Si la familia posee únicamente un lote, puede solicitar el bono para construir. Si posee una vivienda que necesita reparaciones, puede analizar la modalidad correspondiente para mejoras.

* No haber recibido anteriormente un Bono Familiar de Vivienda, ya que este beneficio normalmente se concede una sola vez.

* Tener ingresos familiares brutos inferiores a ₡1.940.076 mensuales para el bono ordinario.

* Para los programas de extrema necesidad, el límite de ingreso familiar vigente es de ₡485.019.

* Ser costarricense o contar con cédula de residencia permanente DIMEX en libre condición.

* Realizar el trámite mediante una entidad autorizada por el BANHVI y presentar los documentos correspondientes a la modalidad solicitada. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

No se toma únicamente el salario de la persona que solicita el bono. Para determinar si una familia cumple el requisito se suman los ingresos brutos —antes de rebajos— de las personas que generan ingresos dentro del núcleo familiar. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Por ejemplo, si una pareja vive junta y ambos trabajan, deben considerarse los ingresos de ambos para calcular el ingreso familiar.

El trámite no se realiza directamente en las oficinas del BANHVI.

La persona interesada debe acudir a una entidad autorizada del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

Entre las instituciones que actualmente aparecen autorizadas se encuentran Grupo Mutual, Mucap, Banco Nacional, Banco de Costa Rica, Banco Popular, INVU y diversas cooperativas, entre otras entidades. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

La entidad recibe la solicitud, revisa las condiciones de la familia, prepara el expediente y posteriormente el caso es sometido al proceso correspondiente dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

La documentación cambia dependiendo de si se pretende comprar una casa, construir en un lote propio, adquirir un lote y construir o realizar mejoras.

Entre los documentos generales establecidos por el BANHVI se encuentran copias de las identificaciones de los adultos, constancias de nacimiento de los menores, certificaciones de estado civil, información de ingresos, estudios de propiedades y documentación registral del inmueble.

Cuando existe una propiedad involucrada también pueden solicitarse plano catastrado con visado municipal, constancias de impuestos municipales y territoriales, así como certificaciones del Registro Público. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

La entidad financiera indicará cuáles documentos adicionales corresponden específicamente al tipo de bono solicitado.

El BANHVI señala que durante el proceso pueden existir gastos relacionados con avalúos, planos, trámites legales y administrativos.

El dinero correspondiente debe depositarse directamente mediante los mecanismos establecidos por la entidad autorizada donde se está gestionando el bono.

Esta aclaración es importante porque el BANHVI advierte que ninguna persona particular está autorizada para cobrar dinero por “conseguir” o tramitar un bono por fuera del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Una persona que prometa conseguir la aprobación del bono a cambio de dinero debe encender las alarmas.

La solicitud solamente puede tramitarse mediante las entidades oficialmente autorizadas por el BANHVI. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Además, cumplir con el nivel de ingresos no significa que el bono se apruebe automáticamente. El expediente debe demostrar que se satisfacen las condiciones legales, económicas y, cuando corresponda, técnicas de la solución habitacional.

Tener un terreno no necesariamente impide recibir el beneficio.

Una familia que posee un lote pero no tiene vivienda puede gestionar el bono para construir allí, siempre que cumpla los demás requisitos.

Incluso existe la posibilidad de construir en un lote perteneciente a un familiar, bajo las condiciones establecidas por el programa. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

¿Y si ya tengo casa, pero está en malas condiciones?

También existe una modalidad para reparación, ampliación, mejora o terminación de vivienda, conocida dentro del sistema como RAMT.

Por eso, tener una vivienda no significa automáticamente quedar excluido de todas las modalidades del bono; deberá analizarse la situación particular y el tipo de propiedad que posee la familia. (Banco Hipotecario de la Vivienda)

Quien crea que cumple los requisitos no necesita comenzar contratando abogados, constructores ni intermediarios.

El punto de partida es acercarse a una de las entidades autorizadas por el BANHVI y solicitar un estudio preliminar de su situación.

Con los ingresos del núcleo familiar y la información sobre las propiedades que posee, la institución podrá determinar si existe posibilidad de acceder al subsidio, cuál modalidad corresponde y aproximadamente cuánto dinero podría recibir.

En 2026, con un bono ordinario que puede llegar hasta ₡9,7 millones, este beneficio continúa siendo una de las principales puertas de entrada para que miles de familias puedan acercarse a la posibilidad de tener una vivienda propia. (Banco Hipotecario de la Vivienda)