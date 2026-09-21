Sobrina de Pecho de Rata detenida por la policía en la ruta 27

La mujer, de 29 años y de apellidos Barnett López, fue intervenida inicialmente por una aparente infracción de tránsito sobre la ruta 27.

La Policía Municipal de Santa Ana detuvo a una mujer de 29 años y de apellidos Barnett López, quien sería sobrina del extraditado Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”.

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En 3 puntos La mujer, de 29 años y de apellidos Barnett López, fue intervenida inicialmente por una aparente infracción de tránsito sobre la ruta 27. La Policía Municipal de Santa Ana detuvo a una mujer de 29 años y de apellidos Barnett López, quien sería sobrina del extraditado Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”. El caso también llamó la atención debido al vínculo familiar que tendría la mujer con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien fue extraditado.

La intervención ocurrió sobre la ruta 27, aproximadamente 800 metros antes de llegar al centro comercial Multiplaza, según la información preliminar del caso.

De acuerdo con el reporte, la mujer fue intervenida inicialmente por una aparente infracción de tránsito. Sin embargo, minutos después, durante la revisión del vehículo, los oficiales habrían localizado una importante cantidad de dinero en efectivo.

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Las primeras versiones apuntan a que se trataría de aproximadamente ¢7 millones.

La presencia del dinero habría llevado a ampliar la intervención policial, aunque de momento la información disponible no establece el origen de esa suma ni si existe alguna relación entre el efectivo y una actividad delictiva.

El caso también llamó la atención debido al vínculo familiar que tendría la mujer con Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, quien fue extraditado. Según la información suministrada, Barnett López sería su sobrina.