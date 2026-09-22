Sí buscará la reelección: Carlo Diaz aspira a continuar como fiscal general

El actual fiscal general de la República comunicó su decisión tras conversarlo con su familia. Su nombramiento vence el próximo 31 de octubre.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que buscará la reelección para mantenerse cuatro años más al frente del Ministerio Público. La decisión fue comunicada en una entrevista con el medio Sentido Crítico, del comunicador Sergio Ortiz Pérez.

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Díaz explicó que antes de tomar la decisión conversó con su familia sobre la posibilidad de volver a postularse ante la Corte Plena del Poder Judicial. Según relató, recibió el respaldo de sus familiares, quienes le manifestaron que lo apoyarían en este nuevo proceso.

El fiscal también señaló que sus familiares le recalcaron que no tienen miedo y que han mostrado valentía durante los años en que ha ocupado el cargo.

En 3 puntos El actual fiscal general de la República comunicó su decisión tras conversarlo con su familia. El fiscal general de la República, Carlo Díaz, confirmó que buscará la reelección para mantenerse cuatro años más al frente del Ministerio Público. Sin embargo, ese segundo periodo sería también el último que podría ejercer bajo la regla indicada en la información proporcionada, ya que la legislación establece un máximo de ocho años en el cargo, distribuidos en dos periodos.

La confirmación se produce después de que, a principios de setiembre, Díaz había indicado en una entrevista con ese medio que todavía necesitaba unas semanas para analizar si buscaría continuar en el puesto.

En aquella oportunidad había adelantado que comunicaría su decisión a mediados de este mes. Finalmente, este lunes confirmó que sí competirá por un nuevo periodo al frente de la Fiscalía General.

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Díaz ocupa el cargo desde octubre de 2022

Carlo Díaz asumió como fiscal general el 31 de octubre de 2022. Su nombramiento actual vence el próximo 31 de octubre.

De acuerdo con la normativa del Poder Judicial señalada en la información suministrada, quien ocupa el cargo debe comunicar con un mes de anticipación si pretende buscar la reelección.

Con la decisión ya anunciada, el proceso queda ahora en manos de la Corte Plena del Poder Judicial, cuyos magistrados deberán analizar el desempeño de Díaz durante los cuatro años que ha estado al frente del Ministerio Público.

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Posteriormente, los magistrados deberán determinar mediante una votación si le extienden el nombramiento por otro periodo de cuatro años.

La decisión de Díaz abre así el proceso formal para definir quién continuará al frente de la Fiscalía General durante el siguiente periodo.

Solo podría aspirar a un periodo adicional

En caso de que la Corte Plena respalde su reelección, Díaz podría permanecer otros cuatro años en el puesto.

Sin embargo, ese segundo periodo sería también el último que podría ejercer bajo la regla indicada en la información proporcionada, ya que la legislación establece un máximo de ocho años en el cargo, distribuidos en dos periodos.