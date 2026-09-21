Semana decisiva: 15.250 estudiantes se juegan el 40% de su nota final en cinco pruebas

Los alumnos de duodécimo año de 138 colegios técnicos enfrentarán evaluaciones de Estudios Sociales, Matemática, Español, Ciencias y Educación Cívica hasta este viernes 25 de setiembre.

Una semana decisiva comenzó este lunes para 15.250 estudiantes de duodécimo año de 138 Colegios Técnicos Profesionales de Costa Rica, quienes deberán enfrentar las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura.

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No se trata de una evaluación menor: el resultado de estas pruebas representa el 40% de la nota final del estudiante, mientras que el restante 60% corresponde a la nota de presentación obtenida durante el curso lectivo.

Además, los resultados tienen efectos directos sobre la promoción y certificación del alumnado.

En 3 puntos Los alumnos de duodécimo año de 138 colegios técnicos enfrentarán evaluaciones de Estudios Sociales, Matemática, Español, Ciencias y Educación Cívica hasta este viernes 25 de setiembre. Una semana decisiva comenzó este lunes para 15.250 estudiantes de duodécimo año de 138 Colegios Técnicos Profesionales de Costa Rica, quienes deberán enfrentar las Pruebas Nacionales Estandarizadas Sumativas por asignatura. Las evaluaciones buscan determinar los conocimientos, habilidades y aprendizajes alcanzados por los estudiantes al finalizar la Educación Diversificada.

La aplicación se extenderá durante cinco días, del lunes 21 al viernes 25 de setiembre, y cada asignatura contará con una evaluación de 60 preguntas.

El calendario establecido por el Ministerio de Educación Pública (MEP) quedó de la siguiente manera: este lunes se aplica Estudios Sociales; el martes será Matemática; el miércoles Español; el jueves Ciencias y el viernes Educación Cívica.

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Esto significa que, a lo largo de la semana, cada estudiante deberá enfrentarse a un total de 300 ítems distribuidos entre las cinco materias.

Las evaluaciones se realizan principalmente en formato digital y cada jornada tiene una duración de tres horas.

En el caso de los estudiantes que tengan previamente aprobado el apoyo educativo de tiempo adicional, dispondrán de una hora extra.

El MEP informó que para esta aplicación fueron coordinados 1.351 apoyos educativos en los diferentes centros, entre ellos pruebas en Braille, tutores especializados y aulas separadas.

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Otro aspecto que deberán tomar en cuenta los estudiantes es que, una vez terminado el tiempo establecido para realizar la prueba, el sistema la cierra y ya no puede volver a abrirse.

Según el Ministerio, esta medida busca proteger la seguridad y confidencialidad del proceso.

¿Qué pasa si un estudiante no puede presentarse?

El Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes y de la Conducta contempla determinadas circunstancias que permiten justificar la ausencia.

Quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán realizar la evaluación posteriormente, durante la semana de reprogramación fijada del 9 al 13 de noviembre de 2026.

El inicio oficial de las pruebas se realizó este lunes en el Colegio Técnico Profesional Monseñor Sanabria, en Desamparados, donde participaron 339 estudiantes.

De ellos, 330 hicieron la evaluación de manera digital y nueve utilizaron formato físico.

Las evaluaciones buscan determinar los conocimientos, habilidades y aprendizajes alcanzados por los estudiantes al finalizar la Educación Diversificada, pero para miles de jóvenes esta semana tiene además una consecuencia inmediata: una parte considerable de su nota definitiva dependerá del resultado obtenido en estas cinco pruebas.