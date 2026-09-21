Saprissa manda, Cartaginés tropieza y la pelea se aprieta al cierre de la primera vuelta

El Apertura 2026 de la Liga Promérica llegó a la mitad de su fase regular con Saprissa en lo más alto, Cartaginés como escolta y una lucha cada vez más cerrada por los puestos de clasificación. Sporting se consolida entre los protagonistas, Alajuelense levanta vuelo y Herediano continúa rezagado.

La primera vuelta del Torneo Apertura 2026 llegó a su final y dejó una tabla de posiciones que comienza a marcar tendencias, aunque todavía quedan nueve jornadas para definir los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales.

Publicidad

Saprissa terminó en la cima con 21 puntos, luego de imponerse 2-0 a Herediano en Tibás. El conjunto morado aprovechó además el tropiezo de Cartaginés, que perdió 1-0 ante San Carlos, para cerrar la primera mitad del campeonato como líder en solitario.

Cartaginés pierde la cima, pero sigue segundo

En 3 puntos El Apertura 2026 de la Liga Promérica llegó a la mitad de su fase regular con Saprissa en lo más alto, Cartaginés como escolta y una lucha cada vez más cerrada por los puestos de clasificación. La primera vuelta del Torneo Apertura 2026 llegó a su final y dejó una tabla de posiciones que comienza a marcar tendencias, aunque todavía quedan nueve jornadas para definir los cuatro equipos que avanzarán a las semifinales. Ahora llegará una pausa por la actividad de la Selección Nacional.

El cuadro brumoso llegó a la jornada 9 con la posibilidad de igualar a Saprissa en lo más alto, pero no pudo aprovecharla.

La derrota en Ciudad Quesada dejó a Cartaginés con 18 unidades, tres menos que el líder, aunque mantiene una posición de privilegio en la clasificación.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El equipo dirigido por Amarini Villatoro ha sido uno de los protagonistas de esta primera vuelta y tendrá ahora el reto de recuperar terreno cuando el campeonato se reanude.

Una de las historias importantes de estas primeras nueve jornadas es Sporting.

El equipo de Andrés Carevic cerró la primera vuelta con 17 puntos, después de derrotar 2-1 a Pérez Zeledón como visitante.

Los josefinos se mantienen terceros y han conseguido instalarse de manera consistente en la parte alta, metiéndose de lleno en la conversación por uno de los boletos a semifinales.

Publicidad

Después de un inicio con altibajos, Alajuelense cerró la primera vuelta con una señal contundente.

La Liga goleó 5-0 a Inter San Carlos en el Morera Soto y llegó a 14 puntos, quedando a solo una unidad de la zona de clasificación.

El conjunto manudo encadenó así su segunda victoria consecutiva en el campeonato y pasó a ocupar el quinto puesto, apenas por detrás de San Carlos.

La goleada también cambia el panorama para un equipo que ahora parece volver a acercarse a los puestos que históricamente acostumbra disputar.

El campeón nacional atraviesa una primera vuelta complicada.

Herediano cerró la jornada 9 con apenas 7 puntos y en el noveno lugar, después de caer 2-0 ante Saprissa.

El conjunto florense todavía tiene margen para reaccionar, pero el arranque está lejos de los números de los equipos que actualmente ocupan la zona alta.

La segunda vuelta será, por tanto, un examen importante para los rojiamarillos si quieren meterse en la pelea por los primeros cuatro lugares.

En el fondo de la clasificación aparece Escorpiones, que continúa sin encontrar regularidad.

El conjunto de Belén suma apenas 4 puntos en nueve partidos y cerró la jornada con una derrota 1-0 ante Puntarenas.

La distancia con los puestos de clasificación comienza a ser considerable, por lo que el equipo tendrá que cambiar su dinámica en la segunda mitad del torneo para volver a meterse en la conversación.

Así marcha el Apertura 2026 tras nueve jornadas:

La primera vuelta deja a Saprissa arriba, pero con Cartaginés y Sporting al acecho. Más abajo, Alajuelense comienza a recuperar terreno y San Carlos se mete en zona de clasificación.

Ahora llegará una pausa por la actividad de la Selección Nacional. Después , las nueve jornadas restantes pondrán nuevamente a prueba a los equipos que hoy están arriba y a los que necesitan reaccionar antes de que la distancia se vuelva más difícil de remontar.