¿Relación rota entre Navas y Batista? El portero responde en redes tras las declaraciones del técnico de La Sele

El técnico de Costa Rica aseguró que intentó contactar al guardameta, pero que no recibió respuesta. Navas reaccionó en redes sociales con una publicación que abrió nuevas dudas sobre la relación entre ambos.

La relación entre Keylor Navas y Fernando “Bocha” Batista vuelve a quedar bajo la lupa luego de un cruce de declaraciones que tuvo respuesta del portero de los Pumas en redes sociales.

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Este lunes, el entrenador de la Selección Nacional explicó por qué Navas no fue convocado para los partidos de este mes de la Liga de Naciones de la Concacaf y aseguró que intentó comunicarse directamente con el guardameta.

En 3 puntos El técnico de Costa Rica aseguró que intentó contactar al guardameta, pero que no recibió respuesta. La relación entre Keylor Navas y Fernando “Bocha” Batista vuelve a quedar bajo la lupa luego de un cruce de declaraciones que tuvo respuesta del portero de los Pumas en redes sociales. La publicación llamó la atención precisamente por el contexto en el que apareció.

“Sobre Keylor, hemos hablado una vez por teléfono. Cuando yo estuve en México, quise acercarme una vez para hablar, pero no pudo contestarme el mensaje que yo le mandé”, afirmó Batista durante una entrevista con FOX Sports.

El técnico argentino, sin embargo, dejó claro que mantiene respeto por el histórico guardameta costarricense y destacó sus condiciones.

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Batista calificó a Navas como un “grandísimo portero” y también resaltó sus cualidades como deportista. Además, aseguró que las puertas de la Selección permanecen abiertas para él, aunque actualmente observa a otros guardametas.

“Las puertas de la selección siempre están abiertas, pero hoy veo a otros arqueros”, manifestó el entrenador.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas para Navas.

El portero de los Pumas utilizó sus redes sociales para publicar una historia con formato de encuesta, en una aparente respuesta a lo dicho por Batista.

La publicación llamó la atención precisamente por el contexto en el que apareció. La interpretación que tomó fuerza alrededor de la reacción es que Navas también estaría dejando entrever que el contacto entre ambos no fue tan insistente como podría suponerse a partir de las declaraciones del entrenador.