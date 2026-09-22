¿Qué pasó con los legionarios? Batista lanza una explicación que dará de qué hablar

El técnico de Costa Rica convocó a 30 futbolistas para los cuatro partidos de la Liga de Naciones y únicamente seis militan en el extranjero. El argentino explicó que las lesiones y el seguimiento al fútbol nacional influyeron en su decisión

La convocatoria de Fernando Batista para los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf dejó un dato que rápidamente llamó la atención: de los 30 futbolistas llamados por el seleccionador, solamente seis son legionarios.

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La cantidad generó preguntas alrededor de la decisión del técnico argentino, quien fue consultado sobre el tema en entrevista con Teletica Deportes Radio.

Batista comenzó explicando que la convocatoria también estuvo condicionada por las lesiones que afectan a varios futbolistas que han formado parte del proceso.

En 3 puntos El técnico de Costa Rica convocó a 30 futbolistas para los cuatro partidos de la Liga de Naciones y únicamente seis militan en el extranjero. La convocatoria de Fernando Batista para los próximos cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf dejó un dato que rápidamente llamó la atención: de los 30 futbolistas llamados por el seleccionador, solamente seis son legionarios. Ahora el técnico tendrá cuatro partidos y varios días de trabajo para seguir evaluando a los futbolistas que considera para su proyecto con la Tricolor.

Entre ellos mencionó los casos de Warren Madrigal, Kenneth Vargas y Brandon Aguilera, además de otros jugadores que no pudieron estar disponibles.

Para el seleccionador, las lesiones forman parte de cualquier proceso y obligan a buscar alternativas.

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Pero también existe otro factor: el seguimiento que su cuerpo técnico ha realizado al campeonato nacional.

Batista considera que dentro del fútbol costarricense existen jugadores que merecen una oportunidad y que este periodo de trabajo con la Selección también representa una oportunidad para observarlos de cerca.

“Lógicamente, miro la actualidad, me conviene que el jugador esté jugando, pero hay muchos jugadores que han estado allá también con nosotros en algunos ciclos de entrenamiento y nos ha gustado. Sí, como entrenador siempre uno quiere que el jugador esté teniendo la mayor cantidad de minutos posible. Pero también nosotros aprovechamos estos días, sabiendo que hay partidos en el medio, pero también nos sirve para entrenar, para conocernos aún más”, indicó el argentino.

El entrenador también dejó claro que jugar en el extranjero no garantiza automáticamente una convocatoria.

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Sin embargo, tampoco significa quedar descartado.

Batista explicó que un futbolista que milita fuera de Costa Rica puede estar en consideración aunque no tenga una gran cantidad de minutos con su club.

Uno de los ejemplos mencionados durante la conversación fue Jefferson Brenes, quien recientemente dejó el fútbol costarricense para continuar su carrera en Indonesia.

El mediocampista no fue incluido en esta convocatoria, pero Batista dejó abierta la posibilidad de que pueda regresar al grupo en futuros llamados.

El técnico aseguró que todos los costarricenses que juegan en diferentes partes del mundo siguen siendo observados.

“No, todos los jugadores ticos que están en el mundo están en consideración. Jefferson fue hace poco, se está acomodando también. Consideramos que ahora no podía venir, pero sabemos que en las que vienen puede estar”, concluyó.

Así, Batista marca una línea clara: la cantidad de minutos, el momento futbolístico, el conocimiento previo del jugador y las necesidades de cada convocatoria pesan en sus decisiones, pero ninguna liga en particular cierra las puertas de la Selección.

Ahora el técnico tendrá cuatro partidos y varios días de trabajo para seguir evaluando a los futbolistas que considera para su proyecto con la Tricolor.