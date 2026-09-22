Pueblo Soberano rechaza minuto de silencio por costarricense muerto bajo custodia del ICE

La oposición intentó rendir homenaje a Carlos Josué Marchena, fallecido en un centro de detención migratoria en Estados Unidos. Tras rechazarse la moción, legisladores opositores realizaron el minuto de silencio durante un receso mientras parte de la bancada oficialista abandonó el salón.

Una moción para guardar un minuto de silencio por la muerte del costarricense Carlos Josué Marchena, quien falleció mientras permanecía bajo custodia migratoria en Estados Unidos, generó este lunes un enfrentamiento político en el plenario de la Asamblea Legislativa.

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La propuesta fue impulsada desde la oposición con el objetivo de que los diputados realizaran un minuto de silencio en memoria de Marchena, quien murió el pasado 18 de setiembre mientras se encontraba detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Luisiana.

En 3 puntos La oposición intentó rendir homenaje a Carlos Josué Marchena, fallecido en un centro de detención migratoria en Estados Unidos. Una moción para guardar un minuto de silencio por la muerte del costarricense Carlos Josué Marchena, quien falleció mientras permanecía bajo custodia migratoria en Estados Unidos. La muerte del costarricense y la discusión ocurrida este lunes en el Congreso trasladaron el caso del ámbito migratorio estadounidense al debate político nacional.

De acuerdo con información publicada por La Nación, la moción recibió 29 votos de diputados oficialistas en contra y 24 votos de las bancadas de oposición a favor. El medio indicó que, tras solicitarse una revisión de la votación, la bancada de Pueblo Soberano mantuvo su rechazo. Otros reportes periodísticos consignaron una votación de 28 contra 25, por lo que existe una diferencia entre las cifras divulgadas durante la sesión.

Ante el rechazo, legisladores opositores solicitaron un receso para efectuar el minuto de silencio fuera de la moción. Durante ese momento, varios integrantes de la fracción oficialista abandonaron el salón del plenario, mientras diputados de otras bancadas permanecieron en sus curules para participar del homenaje.

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La moción solicitaba que el Congreso guardara un minuto de silencio por Marchena y expresara solidaridad con sus familiares.

El diputado oficialista José Miguel Villalobos defendió el voto de su bancada y sostuvo que el rechazo no obedecía al homenaje en sí, sino a lo que, a criterio de su fracción, podía interpretarse detrás de la propuesta.

Villalobos argumentó que la moción podía utilizarse para cuestionar la política migratoria de Estados Unidos y atribuir responsabilidades al gobierno estadounidense por el fallecimiento.

Diputadas del Frente Amplio rechazaron esa interpretación y aseguraron que el propósito era expresar solidaridad por la muerte de un ciudadano costarricense. La legisladora Vianey Mora, además, cuestionó las condiciones en las que Marchena habría permanecido detenido y pidió seguimiento de las autoridades costarricenses a los nacionales que se encuentran bajo custodia migratoria en Estados Unidos.

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Carlos Josué Marchena falleció el 18 de setiembre en Luisiana después de permanecer varios meses bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses. ICE informó posteriormente que el costarricense fue encontrado sin respuesta en el Winnfield Correctional Center y que personal del centro inició maniobras de emergencia antes de trasladarlo a un hospital, donde fue declarado fallecido.

La familia ha señalado que Marchena padecía diabetes y ha denunciado problemas con su alimentación y con el acceso oportuno a medicamentos durante parte de su detención. Esos señalamientos corresponden a la versión de sus familiares y la causa definitiva de muerte continúa pendiente de los resultados médicos correspondientes.

Marchena había sido detenido en enero y pasó por centros migratorios en distintos estados antes de llegar a Luisiana. Su familia esperaba que fuera deportado a Costa Rica y ahora realiza gestiones para repatriar sus restos.

La muerte del costarricense y la discusión ocurrida este lunes en el Congreso trasladaron el caso del ámbito migratorio estadounidense al debate político nacional, con posiciones enfrentadas sobre el alcance de la moción y la forma en que debía expresarse solidaridad con la familia.