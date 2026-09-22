Periodista revela lo que Wanchope les gritó a dos figuras de Saprissa y enojó a Ariel

Diego Obando aseguró que presenció y grabó el tenso intercambio que se produjo después del triunfo morado ante Herediano y contó qué habría dicho el técnico florense

La tensión no habría terminado con el pitazo final del partido entre Saprissa y Herediano. Minutos después del encuentro, Paulo Wanchope protagonizó un particular cruce con varios futbolistas morados y un periodista asegura haber presenciado y grabado lo sucedido.

Publicidad

El comunicador Diego Obando relató este lunes, durante el programa Teléfono Rojo, cómo se desarrolló el episodio y reveló las palabras que, según su versión, terminó lanzando el entrenador herediano.

Todo habría comenzado de manera cordial. Según Obando, Wanchope se acercó a varios jugadores de Saprissa, equipo que dirigió meses atrás, aparentemente para saludarlos y despedirse.

En 3 puntos Diego Obando aseguró que presenció y grabó el tenso intercambio que se produjo después del triunfo morado ante Herediano y contó qué habría dicho el técnico florense La tensión no habría terminado con el pitazo final del partido entre Saprissa y Herediano. Hasta ahora, la versión divulgada corresponde al relato del periodista sobre lo que observó y escuchó después del encuentro.

El técnico saludó a Alberth Barahona y Gerson Torres sin inconvenientes. Posteriormente apareció Ariel Rodríguez.

De acuerdo con el relato del periodista, Rodríguez se acercó a Wanchope y el entrenador le puso una mano sobre la cabeza y le movió el cabello, mientras el delantero morado le tocó la espalda.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Sin embargo, la situación cambió segundos después.

Obando explicó que, mientras ambos continuaban caminando, percibió que Wanchope ya no tenía interés en continuar la conversación. El periodista aclaró que esa parte corresponde a su interpretación de lo sucedido.

Fue entonces cuando Ariel Rodríguez aparentemente le respondió al entrenador y el intercambio comenzó a subir de tono.

Según contó Obando, Wanchope reaccionó al escuchar lo dicho por el atacante y le reclamó: “¿Qué dijo? Lo escuché, lo escuché”.

Publicidad

El periodista relató que Rodríguez posteriormente regresó y se reunió con Mariano Torres. En ese momento, según la versión de Obando, Wanchope habría lanzado una fuerte expresión contra ambos futbolistas.

“Los dos, váyanse para la mierda”, habría dicho el técnico de Herediano, de acuerdo con el comunicador.

Obando sostuvo además que tiene grabado lo ocurrido.

El incidente se produjo después del partido en el que Saprissa derrotó 2-0 a Herediano, en un nuevo capítulo de la rivalidad entre ambos clubes.

Hasta ahora, la versión divulgada corresponde al relato del periodista sobre lo que observó y escuchó después del encuentro.