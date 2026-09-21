¿Óscar Ramírez ya está listo? Bryan Ruiz suelta una frase que enciende a la afición de la Liga

El triunfo ante Marathón y la goleada frente a Inter San Carlos marcaron el breve paso de Bryan Ruiz como técnico interino de Alajuelense. Tras cumplir con la misión, el exjugador habló de su familia, el posible regreso de Óscar Ramírez, los cambios que necesita el equipo y dejó claro que su historia como entrenador apenas comienza

Bryan Ruiz cerró su corto paso por el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense con dos resultados que le permiten marcharse con la tarea cumplida: triunfo ante Marathón en Copa Centroamericana y goleada frente a Inter San Carlos en el campeonato nacional.

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El exfutbolista asumió de manera interina junto a Javier Delgado y Wilmer López tras la salida del español Ismael Rescalvo. Y aunque su etapa al frente del equipo fue breve, Ruiz aprovechó su última conferencia como técnico interino para hablar de varios temas que rodean el presente y el futuro de la institución.

Uno de ellos fue la posible llegada de Óscar Ramírez al banquillo rojinegro.

En 3 puntos El triunfo ante Marathón y la goleada frente a Inter San Carlos marcaron el breve paso de Bryan Ruiz como técnico interino de Alajuelense. Bryan Ruiz cerró su corto paso por el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense con dos resultados que le permiten marcharse con la tarea cumplida: triunfo ante Marathón en Copa Centroamericana y goleada frente a Inter San Carlos en el… Ahora la atención vuelve a centrarse en el próximo movimiento del club y en quién será el encargado de tomar definitivamente el banquillo rojinegro.

Ruiz habla del posible regreso de Óscar Ramírez

Aunque evitó referirse directamente al nombre del próximo entrenador, Bryan Ruiz dejó entrever que la decisión dentro del club ya estaría tomada y consideró que Alajuelense necesita un técnico que conozca el entorno y a sus futbolistas.

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“La decisión ya está tomada, estoy seguro. No es momento para improvisar, no es momento para traer un técnico que no conozca a los jugadores”, manifestó.

Sus palabras llegan en medio de la expectativa de la afición manuda por conocer quién tomará definitivamente las riendas del equipo tras la salida de Rescalvo.

Durante su interinato, uno de los objetivos principales fue devolver confianza a un grupo que venía de semanas complicadas.

Para Ruiz, la clave no estaba necesariamente en transformar radicalmente al equipo, sino en darle a cada futbolista las herramientas necesarias para mostrar su mejor versión dentro del terreno de juego.

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“Lo principal para dar confianza a los jugadores es darle las herramientas para que dentro de la cancha hagan lo que pueden hacer”, explicó.

El resultado se reflejó en una Liga que consiguió avanzar en la Copa Centroamericana y posteriormente respondió con contundencia en el campeonato nacional.

La despedida de Ruiz tuvo además un componente familiar.

El exjugador contó que su esposa e hijos tenían tiempo de no acompañarlo en el estadio y que estuvieron presentes en uno de los últimos partidos de esta etapa.

“Tenían rato de no venir al estadio. Hoy vinieron, entraron con los jugadores y espero que mi esposa lo haya pasado bien con ellos”, comentó.

La escena tuvo un significado especial para Ruiz, quien durante años vivió el fútbol desde dentro de la cancha y ahora comienza a experimentar otra faceta desde el área técnica.

Bryan Ruiz no renuncia a ser técnico de Alajuelense

Y quizás el mensaje que más llama la atención llegó cuando habló sobre su futuro.

Ruiz reconoció que una de las posibilidades que se plantearon tras la salida de Rescalvo era que él asumiera de manera permanente, pero consideró que aquel no era el momento adecuado.

Sin embargo, dejó claro que su preparación continúa y que no descarta volver a sentarse en el banquillo manudo en el futuro.

“Seguimos preparándonos para ser el técnico permanente de la Liga. Una de las propuestas era quedarme de manera permanente ante la salida del profesor Rescalvo, pero no era el momento y todos saben el motivo”, afirmó.

Así terminó el interinato de Bryan Ruiz: dos partidos, dos resultados positivos y una experiencia que, lejos de cerrar una puerta, parece haber abierto una nueva etapa en su carrera dentro de Alajuelense.

Ahora la atención vuelve a centrarse en el próximo movimiento del club y en quién será el encargado de tomar definitivamente el banquillo rojinegro.