Operativos policiales en Cartago golpean al crimen: millones de colones decomisados y armas fuera de las calles

Dos operativos realizados en Oreamuno y El Guarco terminaron con el decomiso de ¢4,169 millones, $520, un arma de fuego y posibles drogas.

Dos operativos realizados por oficiales de la Fuerza Pública de Cartago terminaron con el decomiso de más de ¢4 millones, $520, un arma de fuego y posibles drogas en los cantones de Oreamuno y El Guarco.

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Los procedimientos se realizaron con aproximadamente ocho horas de diferencia y permitieron detectar dinero oculto en un vehículo y un arma de fuego calibre 9 milímetros.

El primer operativo ocurrió alrededor de las 4 p. m. en Vista Hermosa, distrito de San Rafael de Oreamuno.

En 3 puntos Dos operativos realizados en Oreamuno y El Guarco terminaron con el decomiso de ¢4,169 millones, $520, un arma de fuego y posibles drogas. Dos operativos realizados por oficiales de la Fuerza Pública de Cartago terminaron con el decomiso de más de ¢4 millones, $520, un arma de fuego y posibles drogas en los cantones de Oreamuno y El Guarco. La Fuerza Pública realizó ambas intervenciones como parte de los recorridos y controles que mantiene en distintos sectores de Cartago para prevenir delitos contra la vida y contra la propiedad.

Los oficiales realizaban recorridos preventivos cuando recibieron una alerta sobre un vehículo que, aparentemente, se dirigía hacia las inmediaciones de un búnker de la zona.

Tras ubicar y detener el automotor, los agentes abordaron al conductor, de apellido Gamboa.

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Durante la revisión le encontraron ¢1.369.000 en efectivo, además de 10 dosis de aparente crack y un capullo de posible marihuana.

El dinero y las sustancias fueron decomisados para ser puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

¢2,8 millones estaban escondidos en el filtro de aire

El segundo procedimiento se realizó cerca de la medianoche en San Isidro de El Guarco, durante un control vehicular.

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Los oficiales abordaron otro automóvil en el que viajaban el conductor, de apellido Dawkins, y un acompañante de apellido Lezcano.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron un total de ¢2.800.000 y $520 escondidos en un compartimento del filtro de aire del carro.

El hallazgo llevó a una revisión más detallada del automotor.

En ese mismo sitio, los oficiales encontraron un objeto plástico transparente que resultó contener un arma de fuego calibre 9 milímetros.

Según la Fuerza Pública, el arma no contaba con permiso de portación y aparentemente tampoco estaba inscrita.

Junto al arma fueron localizados dos cargadores.

Los oficiales también encontraron 10 gramos y dos cigarrillos de aparente marihuana.

Al sumar ambos procedimientos, la Fuerza Pública reportó el decomiso de ¢4.169.000 y $520, además del arma de fuego, los cargadores y las posibles drogas.

Los dos casos quedaron en manos de las instancias judiciales correspondientes, que deberán continuar con los procesos respectivos y determinar las responsabilidades que correspondan.

La Fuerza Pública realizó ambas intervenciones como parte de los recorridos y controles que mantiene en distintos sectores de Cartago para prevenir delitos contra la vida y contra la propiedad.