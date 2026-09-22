Oficialismo califica de “politiquería” minuto de silencio por tico fallecido bajo custodia del ICE

La fracción del Partido Pueblo Soberano cuestionó la moción presentada en el Plenario para rendir homenaje a Carlos Josué Marchena y aseguró que una tragedia humana no debe utilizarse para confrontar políticamente.

La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPS) calificó como “politiquería” la moción presentada este lunes en el Plenario Legislativo para realizar un minuto de silencio en memoria del costarricense Carlos Josué Marchena, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

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A través de un comunicado de prensa, la bancada oficialista expresó sus condolencias a la familia de Marchena y aseguró que su voto en contra de la moción no representa indiferencia ante el fallecimiento del costarricense.

En 3 puntos La fracción del Partido Pueblo Soberano cuestionó la moción presentada en el Plenario para rendir homenaje a Carlos Josué Marchena y aseguró que una tragedia humana no debe utilizarse para confrontar políticamente. La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPS) calificó como “politiquería” la moción presentada este lunes en el Plenario Legislativo para realizar un minuto de silencio en memoria del… Finalmente, los diputados oficialistas indicaron que no acompañarán iniciativas que, desde su perspectiva, busquen convertir el fallecimiento del costarricense en una herramienta de confrontación política dentro de la Asamblea Legislativa.

“Nuestro voto de hoy en contra de la moción presentada en el Plenario no significa indiferencia ante el dolor de esta familia”, señaló la fracción.

Los diputados del PPS también manifestaron su solidaridad con los familiares de Marchena y dijeron esperar que se esclarezcan las circunstancias de su fallecimiento.

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Sin embargo, cuestionaron el uso de la moción dentro del Plenario y consideraron que el caso podría convertirse en un instrumento de confrontación política.

“Nuestra posición responde a que consideramos que una situación tan dolorosa no debe convertirse en un instrumento para que la oposición haga politiquería”, afirmó la fracción.

El oficialismo sostuvo que el fallecimiento del costarricense ocurrió mientras estaba bajo custodia de una autoridad estadounidense, por lo que consideró que llevar el tema al Plenario para discutir la política migratoria de otro país podría desviar la atención del caso.

“Un tema tan sensible no puede utilizarse para trasladar al Plenario una disputa sobre la política migratoria de otro país ni para sacar rédito político de una tragedia humana”, agregó el comunicado.

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La fracción insistió en que el caso merece ser tratado con respeto hacia los familiares de Marchena y pidió que prevalezcan la prudencia y la seriedad.

“El dolor de una familia merece respeto, prudencia y seriedad”, señaló el PPS.

Finalmente, los diputados oficialistas indicaron que no acompañarán iniciativas que, desde su perspectiva, busquen convertir el fallecimiento del costarricense en una herramienta de confrontación política dentro de la Asamblea Legislativa.