Niño sufre una trágica muerte en Aserrí

La Cruz Roja atendió la emergencia este domingo en Aserrí con tres unidades y realizó maniobras de reanimación básica y avanzada, pero no logró recuperar los signos vitales de la menor.

Una menor de 12 años murió este domingo 20 de septiembre luego de recibir una descarga eléctrica en Aserrí, San José, según el reporte de atención de la Cruz Roja Costarricense.

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En 3 puntos La Cruz Roja atendió la emergencia este domingo en Aserrí con tres unidades y realizó maniobras de reanimación básica y avanzada, pero no logró recuperar los signos vitales de la menor. Una menor de 12 años murió este domingo 20 de septiembre luego de recibir una descarga eléctrica en Aserrí, San José, según el reporte de atención de la Cruz Roja Costarricense. En la emergencia también fue atendido un hombre de 32 años, quien se encontraba en el lugar y requirió valoración por parte de los equipos de la Cruz Roja.

La emergencia fue reportada a las 12:08 p. m., cuando se alertó a los cuerpos de socorro sobre una menor que, aparentemente, habría entrado en contacto con un cable de electricidad.

Tres unidades de la Cruz Roja se desplazaron hasta el lugar para atender la situación. Al encontrar a la niña, los socorristas comenzaron de inmediato con las labores de reanimación.

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Inicialmente se realizaron maniobras básicas de reanimación y posteriormente los equipos de emergencia aplicaron maniobras avanzadas, debido a la gravedad de la condición de la menor.

Pese a los esfuerzos de los cruzrojistas, la niña no respondió a las maniobras y murió en el sitio.

En la emergencia también fue atendido un hombre de 32 años, quien se encontraba en el lugar y requirió valoración por parte de los equipos de la Cruz Roja. Sin embargo, no fue necesario trasladarlo a un hospital.