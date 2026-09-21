Niño de 9 años es embestido por una vaca en Guanacaste y es trasladado con múltiples heridas al hospital

El accidente ocurrió en el sector de Bebedero y el menor sufrió varias heridas y posibles fracturas en el rostro. Fue trasladado de emergencia al CAIS de Cañas.

Un menor de 9 años se encuentra en condición crítica luego de ser embestido por una vaca en el sector de Bebedero de Bagaces, Guanacaste.

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En 3 puntos El accidente ocurrió en el sector de Bebedero y el menor sufrió varias heridas y posibles fracturas en el rostro. Un menor de 9 años se encuentra en condición crítica luego de ser embestido por una vaca en el sector de Bebedero de Bagaces, Guanacaste. Por el momento, la información disponible no detalla las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni cómo se produjo el contacto entre el menor y el animal.

La Cruz Roja Costarricense fue despachada al lugar para atender al niño, quien resultó con varias lesiones producto del impacto con el animal.

Cuando los cruzrojistas llegaron a la escena, encontraron al menor con varias heridas y posibles fracturas a nivel facial, por lo que iniciaron su atención y estabilización.

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Debido a la gravedad de las lesiones, los socorristas decidieron trasladarlo a un centro médico para que recibiera una valoración especializada.

El menor fue llevado en condición crítica al CAIS de Cañas, donde quedó a cargo del personal médico para continuar con su atención.

La emergencia movilizó recursos de la Cruz Roja hasta Bebedero, donde los equipos de socorro realizaron la primera valoración y estabilización antes de iniciar el traslado.

Por el momento, la información disponible no detalla las circunstancias en las que ocurrió el incidente ni cómo se produjo el contacto entre el menor y el animal.