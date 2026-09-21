Muere a los 27 años Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford

El mundo de la moda atraviesa un momento de luto. Presley Gerber, hijo de la reconocida supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció a los 27 años.

El joven modelo murió el domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, de acuerdo con registros de la Oficina del Médico Forense del condado citados por medios estadounidenses.

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La noticia fue confirmada además por un representante de la familia Gerber-Crawford.

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente la causa de la muerte. La investigación permanece abierta y las autoridades no han concluido la autopsia.

En 3 puntos El mundo de la moda atraviesa un momento de luto. El joven modelo murió el domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación en Los Ángeles, de acuerdo con registros de la Oficina del Médico Forense del condado citados por medios estadounidenses. Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento y no se ha comunicado una causa oficial.

La familia pidió respeto y privacidad mientras enfrenta la pérdida.

Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo y actriz Kaia Gerber.

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Nacido en California en 1999, Presley comenzó muy joven una carrera en el modelaje y llegó a trabajar con importantes firmas internacionales.

Durante su trayectoria participó en desfiles y campañas para marcas como Dolce & Gabbana y Calvin Klein, entre otras, siguiendo así los pasos de su madre y compartiendo posteriormente la industria con su hermana Kaia.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió en 2018, cuando apareció junto a Cindy Crawford en una campaña de Pepsi vinculada al Super Bowl, retomando la relación de la famosa modelo con la marca.

En los últimos años, Presley también había decidido hablar públicamente sobre las dificultades que había enfrentado relacionadas con su salud mental y las adicciones.

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En 2025 incluso puso en marcha en sus redes sociales una iniciativa denominada “Mental Health Mondays”, con la que buscaba generar conversaciones más abiertas sobre salud mental y compartir parte de sus propias experiencias.

Apenas tres meses antes de su muerte, Presley realizó la que terminaría convirtiéndose en una de sus últimas apariciones públicas. En junio participó junto a sus padres en un evento en Malibú enfocado precisamente en salud mental, donde habló sobre su proceso y la importancia de mostrarse vulnerable.

Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño hacia la familia Crawford-Gerber y mensajes de despedida de personas cercanas al joven modelo.

Por ahora, las autoridades continúan investigando las circunstancias de su fallecimiento y no se ha comunicado una causa oficial.