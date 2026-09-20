Medford tras el golpe de Cartaginés : " Todos entendimos que teníamos que ganar "

Hernán Medford valoró la reacción de Saprissa después de la eliminación en Copa Centroamericana y destacó el triunfo 2-0 sobre Herediano, resultado que mantiene al conjunto morado en lo más alto al cierre de la primera vuelta del Apertura 2026.

El Deportivo Saprissa necesitaba una reacción inmediata después del duro golpe sufrido a mitad de semana frente a Cartaginés. La respuesta llegó este sábado en La Cueva, donde los morados derrotaron 2-0 al Herediano y cerraron la primera vuelta del campeonato como líderes.

Después del encuentro, el técnico Hernán Medford habló en conferencia de prensa y reconoció que el vestuario entendió la importancia de conseguir los tres puntos ante el actual campeón nacional.

“Todos entendimos que teníamos que ganar”

En 3 puntos Hernán Medford valoró la reacción de Saprissa después de la eliminación en Copa Centroamericana y destacó el triunfo 2-0 sobre Herediano. El Deportivo Saprissa necesitaba una reacción inmediata después del duro golpe sufrido a mitad de semana frente a Cartaginés. Meta descripción: Hernán Medford habló tras el triunfo 2-0 de Saprissa sobre Herediano, destacó la reacción del equipo tras la eliminación ante Cartaginés y valoró cerrar la primera vuelta como líder.

Medford explicó que el equipo tuvo que pasar página rápidamente después de la eliminación internacional.

“Todos entendimos que teníamos que ganar, que lo que pasó no era bueno y nos unimos para sacar el partido ante el campeón nacional”.

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El entrenador consideró que Saprissa respondió de la manera que esperaba y destacó el compromiso mostrado por sus jugadores.

Para Medford, el triunfo también tiene un significado especial porque llegó después de dos derrotas consecutivas, primero ante Sporting y posteriormente frente a Cartaginés en la Copa Centroamericana.

El técnico morado no escondió el golpe que significó quedar fuera de la competencia internacional y reconoció que hubo errores que el equipo debió asumir.

“El golpe que nos llevamos fue fuerte, pero lo sacamos”.

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Medford también aprovechó para agradecer el respaldo recibido por la afición morada, que acompañó al equipo pese a la eliminación internacional y a las condiciones climáticas de la noche.

“Tenemos la mejor afición de Costa Rica, porque metimos la pata y nos vinieron a apoyar”.

Con el triunfo ante Herediano, Saprissa cerró la primera vuelta en el primer lugar con 21 puntos de 27 posibles.

Medford señaló que terminar arriba demuestra que el equipo ha realizado una buena campaña, aunque reconoció que todavía existen aspectos por corregir.

“Cuando uno termina en el primer lugar es que hizo las cosas bien, pero en el fútbol siempre hay cosas que mejorar”.

El estratega agregó que el objetivo ahora es aprovechar el período de descanso para preparar la segunda parte del campeonato.

“Nuestra prioridad es cerrar en el primer lugar”.

El campeonato tendrá una pausa por los compromisos de la Selección Nacional, situación que Medford considera positiva para recuperar físicamente al plantel.

El técnico explicó que Saprissa viene de varios meses exigentes y que algunos futbolistas acumulan fatiga.

“También necesitamos un descanso mental. Es cansado esto; somos seres humanos”.

Según Medford, este período permitirá recuperar jugadores y posteriormente trabajar en los errores que todavía presenta el equipo.

Sobre el partido ante Herediano, Medford evitó minimizar al conjunto florense y recordó que se trataba del campeón nacional.

“Es el campeón, tiene buen equipo. No vamos a minimizar al campeón, porque tuvimos que estudiarlo bien”.

El entrenador consideró que Saprissa hizo los méritos necesarios para conseguir los tres puntos, en un encuentro que tuvo un desarrollo cerrado después del gol inicial.

Ahora, el conjunto morado tendrá varios días para recuperar fuerzas y corregir detalles. La reacción ante Herediano permitió cerrar una semana complicada con una victoria y, sobre todo, mantener al Saprissa en la cima del Apertura 2026.

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