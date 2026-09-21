Manita en la Catedral! Alajuelense aplasta al Inter San Carlos

La Liga volvió a sonreír en el campeonato nacional. Alajuelense goleó 5-0 al Inter San Carlos en el Morera Soto, con dobletes de Ronaldo Cisneros y Kenyel Michel, además de un tanto de John Paul Ruiz.

Liga Deportiva Alajuelense cerró la primera vuelta del Torneo de Apertura 2026 con una contundente goleada.

Los rojinegros derrotaron 5-0 al Inter San Carlos este domingo 20 de septiembre en el Estadio Alejandro Morera Soto, en partido correspondiente a la jornada 9 de la Liga Promerica.

En 3 puntos La Liga volvió a sonreír en el campeonato nacional. Liga Deportiva Alajuelense cerró la primera vuelta del Torneo de Apertura 2026 con una contundente goleada. El Inter San Carlos, que llegaba como uno de los equipos destacados de la primera vuelta, sufrió una dura caída en el Morera Soto y tendrá ahora el receso para preparar el inicio de la segunda mitad del campeonato.

El equipo dirigido interinamente por Bryan Ruiz salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente el camino hacia la victoria.

El delantero mexicano Ronaldo Cisneros fue el encargado de abrir el marcador al minuto 13, aprovechando una de las primeras oportunidades claras de la ofensiva manuda.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Poco después, Kenyel Michel apareció para aumentar la ventaja. Al minuto 20, el atacante recibió, se perfiló hacia adentro y sacó un remate de izquierda que venció al guardameta Aarón Cruz.

La Liga se marchó al descanso con una cómoda ventaja y con el Inter San Carlos sin encontrar respuestas ante el dominio local.

En la segunda parte, Alajuelense mantuvo el ritmo y volvió a golpear.

Kenyel Michel consiguió su doblete, mientras que Ronaldo Cisneros también completó dos anotaciones en una tarde redonda para ambos atacantes.

Publicidad

La goleada terminó de tomar forma con el tanto de Jhon Paul Ruiz, quien puso el quinto y definitivo gol de la tarde.

El 5-0 le permite a la Liga sumar tres puntos fundamentales y alcanzar las 14 unidades, regresando a la zona de clasificación mientras se completaba la jornada.

Para Bryan Ruiz, el interinato al frente del conjunto rojinegro termina con dos victorias consecutivas antes del receso por los compromisos de la Selección de Costa Rica.

El Inter San Carlos, que llegaba como uno de los equipos destacados de la primera vuelta, sufrió una dura caída en el Morera Soto y tendrá ahora el receso para preparar el inicio de la segunda mitad del campeonato.