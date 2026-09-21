Macabro hallazgo en Paso Canoas: encuentran a hombre y mujer amordazados y sin vida

Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este lunes. Ambas víctimas presentaban evidentes signos de violencia y fueron declaradas fallecidas en el lugar.

Un violento escenario movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este lunes en Paso Canoas, cantón de Corredores, en la Zona Sur del país, donde fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer.

La alerta ingresó a la Cruz Roja Costarricense a las 4:45 a. m., lo que provocó el desplazamiento de una unidad de soporte básico hasta el sitio.

En 3 puntos Los cuerpos fueron localizados durante la madrugada de este lunes. Un violento escenario movilizó a los cuerpos de emergencia durante la madrugada de este lunes en Paso Canoas, cantón de Corredores, en la Zona Sur del país, donde fueron encontrados los cuerpos de un hombre y una mujer. La investigación se mantiene en desarrollo y se espera que durante las próximas horas las autoridades puedan obtener mayores elementos sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas ambas personas.

Cuando los socorristas llegaron localizaron a dos personas adultas, un hombre y una mujer, quienes ya no presentaban signos vitales.

Ambas víctimas estaban amordazadas y mostraban evidentes huellas de violencia, según la valoración realizada por el personal paramédico.

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Ante las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos, el lugar quedó bajo custodia mientras se coordinaba la llegada de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Los investigadores judiciales asumieron la escena para realizar la inspección correspondiente y posteriormente efectuar el levantamiento de ambos cuerpos.

Hasta el momento no han trascendido oficialmente las identidades de las víctimas.

Los cuerpos serán remitidos a la Morgue Judicial para las respectivas autopsias, mientras los agentes buscan establecer qué ocurrió, el posible móvil de los asesinatos y quién o quiénes estarían detrás del doble crimen.

La investigación se mantiene en desarrollo y se espera que durante las próximas horas las autoridades puedan obtener mayores elementos sobre las circunstancias en las que fueron asesinadas ambas personas.