¡Los grabaron y los identificaron! OIJ detiene a dos policías por dar golpiza a hombre y obligar mujer a mostrar sus genitales

Los oficiales, de apellidos Alvarado y Gutiérrez, fueron detenidos en San Francisco de Dos Ríos. El OIJ los investiga por un supuesto abuso de autoridad ocurrido en Curridabat.

Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de golpear a un hombre en Curridabat y enfrentarán una investigación por presunto abuso de autoridad. Uno de ellos también es señalado por, aparentemente, haber obligado a una mujer a mostrarle sus genitales durante el mismo incidente.

Los policías, de apellidos Alvarado y Gutiérrez, fueron capturados este lunes 21 de setiembre a las 9:40 a. m. en San Francisco de Dos Ríos, en San José.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el pasado 30 de agosto en Barrio Nuevo de Curridabat, según la información de la investigación.

En 3 puntos Los oficiales, de apellidos Alvarado y Gutiérrez, fueron detenidos en San Francisco de Dos Ríos. Dos oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos como sospechosos de golpear a un hombre en Curridabat y enfrentarán una investigación por presunto abuso de autoridad. La detención no implica que los policías hayan sido declarados responsables de los hechos.

De acuerdo con lo establecido por los investigadores, los oficiales llegaron a un local comercial donde se encontraba el hombre que posteriormente presentó la denuncia.

La investigación señala que los policías habrían sacado al afectado del establecimiento y, una vez en la vía pública, lo golpearon.

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Pero el caso incluye otros señalamientos. Según la investigación, uno de los oficiales también habría agredido a otras personas que se encontraban afuera del establecimiento.

Ese mismo policía es señalado además por haber obligado a una mujer a mostrarle sus genitales.

Videos y testigos permitieron identificar a los oficiales

Después de lo ocurrido, el hombre que denunció la agresión acudió al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para informar sobre lo sucedido.

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Los investigadores comenzaron a recopilar información y revisaron videos relacionados con el incidente, además de tomar declaraciones a personas que presenciaron los hechos.

Según el OIJ, estos elementos permitieron identificar a los dos oficiales como los sospechosos de la agresión.

La investigación permitió posteriormente ubicar a Alvarado y Gutiérrez en San Francisco de Dos Ríos, donde fueron detenidos durante la mañana de este lunes.

Tras su captura, ambos oficiales quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las diligencias correspondientes dentro de la investigación por presunto abuso de autoridad.

La detención no implica que los policías hayan sido declarados responsables de los hechos. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante el incidente del 30 de agosto y establecer las responsabilidades que correspondan.