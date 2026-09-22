“Lista de muerte” sacude Cariari: tres hombres asesinados en menos de una semana estarían entre los señalados

El crimen más reciente ocurrió la noche del domingo, cuando dos sujetos en motocicleta persiguieron a un hombre de 33 años y le dispararon en repetidas ocasiones. Los casos estarían bajo investigación ante una posible relación con una presunta lista atribuida a la organización de alias “Diablo”

Cariari de Pococí enfrenta una nueva escalada de violencia luego de que tres personas fueran asesinadas en menos de una semana, casos que estarían siendo analizados por las autoridades ante una posible conexión con una presunta “lista de muerte” que circula en la zona.

El homicidio más reciente ocurrió durante la noche de este lunes y tuvo como víctima a un hombre de apellido Carillo, de 33 años.

En 3 puntos El crimen más reciente ocurrió la noche del domingo, cuando dos sujetos en motocicleta persiguieron a un hombre de 33 años y le dispararon en repetidas ocasiones. Cariari de Pococí enfrenta una nueva escalada de violencia luego de que tres personas fueran asesinadas en menos de una semana. La sucesión de ataques mantiene nuevamente bajo atención a Cariari, una comunidad golpeada por homicidios y enfrentamientos ligados, en algunos casos, a disputas entre estructuras criminales.

Según la versión preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hombre se encontraba frente a su vivienda cuando dos sujetos llegaron a bordo de una motocicleta.

Al percatarse de la presencia de los sospechosos, la víctima habría intentado escapar; sin embargo, los atacantes lograron alcanzarla y le dispararon en múltiples ocasiones.

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El hombre recibió impactos de bala en la cara, cuello, abdomen y pierna derecha, heridas que finalmente le provocaron la muerte.

El caso genera especial preocupación debido a que, en menos de una semana, tres personas han sido asesinadas en el centro de Cariari y las víctimas aparentemente figurarían en una lista que ha circulado vinculada a una organización criminal.

De acuerdo con la información divulgada hasta ahora, dicha lista habría sido atribuida a la estructura relacionada con un sujeto conocido con el alias de “Diablo”.

La versión que circula señala que los nombres corresponderían a personas presuntamente relacionadas con un grupo conocido como “Los Búfalos”, al que se le atribuye una disputa territorial por la comercialización de drogas.

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Sin embargo, la existencia de esa relación y la eventual participación de una organización criminal en los homicidios deberán ser determinadas oficialmente por las autoridades judiciales.

Agentes judiciales mantienen abierta la investigación por la muerte de Carillo con el objetivo de reconstruir el ataque, determinar el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

También deberán establecer si los tres asesinatos registrados recientemente tienen efectivamente un vínculo entre sí y si guardan relación con la presunta lista que ha circulado en la zona.

La sucesión de ataques mantiene nuevamente bajo atención a Cariari, una comunidad golpeada por homicidios y enfrentamientos ligados, en algunos casos, a disputas entre estructuras criminales.