Laura Fernández y presidente de Colombia anuncian “lucha sin cuartel” contra el narcotráfico

Los mandatarios acordaron profundizar el intercambio de inteligencia y la cooperación aérea y marítima para enfrentar al crimen organizado y el narcoterrorismo.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciaron una mayor coordinación entre ambos países para combatir el narcotráfico, el narcoterrorismo y el crimen organizado transnacional.

Durante una declaración conjunta en Colombia, Fernández aseguró que ambos gobiernos dieron un paso hacia una cooperación más estrecha en materia de seguridad.

“Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel que nos une como mandatarios y es la persecución con mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos”, afirmó la mandataria.

En 3 puntos Los mandatarios acordaron profundizar el intercambio de inteligencia y la cooperación aérea y marítima para enfrentar al crimen organizado y el narcoterrorismo. La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, y el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunciaron una mayor coordinación entre ambos países para combatir el narcotráfico. “Tenemos que perseguir de manera decidida a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y golpearlos donde más les duele: en el bolsillo”, señaló.

Fernández señaló que uno de los principales objetivos será enfrentar el crimen organizado que opera más allá de las fronteras.

“Una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y especialmente el narcoterrorismo que tanto daño le hace a ambas naciones”, agregó.

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La presidenta también aseguró que los esfuerzos que realiza Colombia contra las estructuras criminales no significarán, según sus palabras, que Costa Rica vaya a recibir a integrantes de esas organizaciones.

“Esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patria”, manifestó Fernández al dirigirse al mandatario colombiano.

De la Espriella, por su parte, señaló que ambos países comparten una visión sobre seguridad y que el combate contra el crimen organizado requiere acciones coordinadas.

“El narcotráfico y el crimen organizado transnacional no pueden enfrentarse con discursos, se enfrentan con cooperación, inteligencia, autoridad y resultados”, declaró.

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El presidente colombiano explicó que durante la reunión hablaron de “profundizar la colaboración en materia de seguridad, intercambio de inteligencia, cooperación aérea y marítima y lucha frontal contra el narcoterrorismo”.

También planteó construir una estrategia regional de seguridad.

“Colombia está construyendo una visión de seguridad regional en la que queremos trabajar de manera mancomunada con Costa Rica para fortalecer el escudo de las Américas”, afirmó.

La agenda también incluyó el seguimiento de las finanzas de las organizaciones criminales. De la Espriella sostuvo que deben ser golpeadas económicamente y que es necesario perseguir sus patrimonios ilícitos.

“Tenemos que perseguir de manera decidida a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y golpearlos donde más les duele: en el bolsillo”, señaló.