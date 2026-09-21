La Sele entra en modo Liga de Naciones: así será el microciclo antes de enfrentar a Curazao

La Selección Mayor de Costa Rica inicia su concentración para la Liga de Naciones de Concacaf y tendrá tres días de preparación antes de recibir a Curazao este jueves en el Estadio Ricardo Saprissa.

La cuenta regresiva ya comenzó para la Selección Mayor de Costa Rica. Después de finalizar la jornada 9 del Apertura 2026, la Tricolor entra de lleno en la preparación para su debut en la nueva edición de la Liga de Naciones de Concacaf.

El grupo dirigido por Fernando Batista inició su concentración este domingo 20 de septiembre en horas de la noche, de acuerdo con la agenda oficial de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

En 3 puntos La Selección Mayor de Costa Rica inicia su concentración para la Liga de Naciones de Concacaf y tendrá tres días de preparación antes de recibir a Curazao este jueves en el Estadio Ricardo Saprissa. La cuenta regresiva ya comenzó para la Selección Mayor de Costa Rica. La primera práctica de este lunes marcará así el punto de partida de una semana en la que La Sele tendrá poco tiempo para trabajar, pero mucho en juego desde su primer partido.

Sin embargo, el trabajo de cancha comenzará este lunes 21 de septiembre por la tarde-noche, cuando los futbolistas convocados realicen su primera práctica en las instalaciones deportivas de la FCRF.

El microciclo será corto, pero intenso. La Tricolor tendrá doble sesión de entrenamiento el martes 22 y el miércoles 23 de septiembre, en jornadas de mañana y tarde.

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El miércoles, además, se abrirá un espacio para los medios de comunicación y Fernando Batista ofrecerá la conferencia de prensa previa al encuentro.

Será prácticamente el único margen de trabajo colectivo antes del primer desafío oficial de esta ventana internacional.

Costa Rica debutará el jueves 24 de septiembre a las 8:00 p. m. frente a Curazao, en el Estadio Ricardo Saprissa Aymá.

La FCRF convocó a 30 futbolistas, de los cuales 23 serán elegidos para disputar cada partido de la competencia. Los restantes permanecerán concentrados y continuarán trabajando en las instalaciones federativas.

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La preparación, por lo tanto, estará marcada por la necesidad de aprovechar cada entrenamiento. Batista tendrá que ajustar rápidamente aspectos tácticos, definir el once para el debut y administrar las cargas de un grupo que afrontará una seguidilla de partidos internacionales.

Y Curazao será apenas el primer capítulo: después del estreno en San José, Costa Rica viajará para enfrentar a Haití el 27 de septiembre, antes de medirse con Nicaragua el 1 de octubre y cerrar la fase de grupos nuevamente ante Haití el 4 de octubre.

La primera práctica de este lunes marcará así el punto de partida de una semana en la que La Sele tendrá poco tiempo para trabajar, pero mucho en juego desde su primer partido.