La Liga vuelve a mandar ! Encuesta revela quién tiene más aficionados y cómo está cambiando el fanático costarricense

Una encuesta divulgada en septiembre de 2026 coloca a Liga Deportiva Alajuelense al frente de las preferencias futbolísticas con 43%, apenas un punto por encima de Saprissa. El estudio vuelve a poner sobre la mesa cómo ha cambiado la relación de los costarricenses con el fútbol y otros deportes.

La discusión sobre cuál es el equipo con mayor afición en Costa Rica vuelve a encenderse.

Una encuesta divulgada en septiembre de 2026, coloca a Liga Deportiva Alajuelense en el primer lugar entre las preferencias de los aficionados al fútbol costarricense, con un 43%.

El Deportivo Saprissa aparece inmediatamente después con 42%, mientras que Herediano registra 7% y Cartaginés 6%, de acuerdo con los datos publicados sobre el estudio.

En 3 puntos Una encuesta divulgada en septiembre de 2026 coloca a Liga Deportiva Alajuelense al frente de las preferencias futbolísticas con 43%, apenas un punto por encima de Saprissa. La discusión sobre cuál es el equipo con mayor afición en Costa Rica vuelve a encenderse. Y mientras esa transformación ocurre, los números de septiembre de 2026 colocan nuevamente a la Liga en la cima de una de las discusiones más antiguas del fútbol costarricense: quién tiene más aficionados.

La diferencia entre los dos grandes del fútbol nacional es mínima, por lo que el resultado vuelve a alimentar una rivalidad que trasciende la cancha y llega directamente al terreno de las estadísticas.

Alajuelense y Saprissa, prácticamente cabeza a cabeza

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Los números muestran que la disputa por la mayor cantidad de seguidores continúa concentrada principalmente entre manudos y morados.

El 43% atribuido a Alajuelense supera por un punto porcentual al 42% de Saprissa. Herediano aparece posteriormente con 7%, mientras Cartaginés alcanza 6%.

El resultado debe interpretarse tomando en cuenta la metodología y el margen de error del estudio, especialmente porque la diferencia entre los dos primeros es reducida.

La realidad del fútbol costarricense también está marcada por un cambio generacional.

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Los estudios de la Universidad de Costa Rica realizados mediante el Programa Longitudinal de Investigación del Deporte Costarricense (PLIDeCo) han advertido que el fútbol nacional compite cada vez más por la atención de las nuevas generaciones.

En la medición de 2025, el 42% de las personas consultadas en la Gran Área Metropolitana se identificó como aficionada al fútbol nacional. Sin embargo, solamente el 24% señaló que el fútbol era el único deporte que acostumbraba observar.

Eso significa que el aficionado costarricense está diversificando sus intereses.

Baloncesto, fútbol americano, ciclismo, atletismo y béisbol aparecen entre las disciplinas que comparten la atención del público con el fútbol.

Otro dato que llama la atención es la presencia de los jóvenes entre quienes no manifiestan interés por el fútbol.

En el estudio de PLIDeCo, el 33,8% de las personas que dijeron que no les gusta el fútbol tenía entre 18 y 29 años.

El fenómeno no significa necesariamente que las nuevas generaciones hayan abandonado el deporte.

Más bien evidencia que el fútbol compite con una oferta mucho más amplia de entretenimiento, deportes y contenidos digitales.

La propia UCR señaló en 2026 que el fútbol nacional ya no se consume únicamente mediante el partido completo: los aficionados también se relacionan con el deporte mediante clips, redes sociales, plataformas digitales y contenidos breves.

La radiografía deja entonces dos realidades sobre la mesa.

Por un lado, Alajuelense y Saprissa continúan concentrando la mayor parte de las preferencias futbolísticas.

Por otro, el comportamiento del aficionado está cambiando: ya no necesariamente sigue un solo deporte, no siempre observa los 90 minutos de un partido y tiene múltiples opciones para informarse y entretenerse.

La UCR encontró además que, entre quienes sí siguen el fútbol nacional, una amplia mayoría también consume otros deportes.

El desafío para los clubes costarricenses, por tanto, no consiste únicamente en ganar campeonatos.

También pasa por mantener el vínculo con sus seguidores, conquistar a los jóvenes y lograr que una camiseta continúe representando algo en una generación que tiene muchas más opciones para escoger.

Y mientras esa transformación ocurre, los números de septiembre de 2026 colocan nuevamente a la Liga en la cima de una de las discusiones más antiguas del fútbol costarricense: quién tiene más aficionados.