Julián Valverde cumple uno de sus sueños tan solo horas después de recuperar su libertad en Estados Unidos

El influencer costarricense compartió una galería de fotografías junto a su hermana desde Disney y acompañó las imágenes con un mensaje sobre los sueños y el tiempo.

Apenas unas horas después de recuperar su libertad en Estados Unidos, el influencer costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, cumplió uno de sus sueños y llegó a Disney, desde donde compartió varias fotografías con sus seguidores.

Valverde publicó una galería de imágenes en la que aparece junto a su hermana, acompañando las fotografías con una frase que rápidamente llamó la atención por el momento en que decidió compartirla.

En 3 puntos El influencer costarricense compartió una galería de fotografías junto a su hermana desde Disney y acompañó las imágenes con un mensaje sobre los sueños y el tiempo. Apenas unas horas después de recuperar su libertad en Estados Unidos, el influencer costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Valjota, cumplió uno de sus sueños y llegó a Disney. Así, una de sus primeras publicaciones tras recuperar la libertad no estuvo dedicada a explicar nuevamente lo ocurrido, sino a mostrar un momento personal que decidió vivir junto a su hermana.

“A veces no es en nuestro tiempo.. pero los sueños se cumplen”, escribió el influencer en la publicación.

Las imágenes fueron compartidas después de que el propio Valverde confirmara que ya se encontraba fuera del centro donde permanecía detenido por autoridades migratorias en Estados Unidos.

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El momento tiene un significado especial para el creador de contenido, quien decidió mostrar en sus redes sociales una de las primeras experiencias que tuvo después de recuperar su libertad.

En lugar de hacer una publicación centrada en lo ocurrido durante su detención, Valverde optó por compartir fotografías de su visita a Disney y posar junto a su hermana.

La publicación también llega después del video con el que el influencer confirmó que había salido del centro de detención. En esa ocasión, Valverde agradeció el respaldo que recibió durante los días en los que permaneció detenido y aseguró que se encontraba bien.

Su liberación se produjo después de su captura del pasado jueves en Estados Unidos, relacionada con una licencia de conducir vencida y otros problemas de regularidad. Posteriormente, el caso también involucró su permanencia bajo custodia de autoridades migratorias.

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Ahora, las fotografías desde Disney muestran al influencer en una faceta completamente distinta, acompañado por su hermana y disfrutando de uno de los lugares que, según sus propias palabras, formaba parte de sus sueños.

La frase que eligió para acompañar la galería resume el momento que decidió compartir con sus seguidores: “A veces no es en nuestro tiempo.. pero los sueños se cumplen”.

Así, una de sus primeras publicaciones tras recuperar la libertad no estuvo dedicada a explicar nuevamente lo ocurrido, sino a mostrar un momento personal que decidió vivir junto a su hermana.