¿Jugará Carlos Barahona ante Haití? La polémica con Batista queda en segundo plano.

Tras la dolorosa remontada de Curazao, las declaraciones de Carlos Barahona abrieron el debate sobre el cambio a línea de cinco. Fernando Batista respondió y Carlos Mora salió en defensa del entrenador.

La Selección de Costa Rica afronta este domingo ante Haití un partido cargado de presión después de la derrota 4-3 ante Curazao, en un encuentro donde la Tricolor llegó a tener una ventaja de tres goles.

Uno de los temas que más discusión generó después del partido fue el cambio de una línea de cuatro a una línea de cinco durante el segundo tiempo.

Carlos Barahona fue directo al referirse a la modificación táctica y aseguró que el sistema de cinco defensores no se había trabajado lo suficiente durante los días previos al encuentro.

En 3 puntos Tras la dolorosa remontada de Curazao, las declaraciones de Carlos Barahona abrieron el debate sobre el cambio a línea de cinco. La Selección de Costa Rica afronta este domingo ante Haití un partido cargado de presión después de la derrota 4-3 ante Curazao, en un encuentro donde la Tricolor llegó a tener una ventaja de tres goles. La discusión quedó planteada: Barahona habló de una línea de cinco poco trabajada, Batista defendió que los sistemas fueron preparados y Mora respaldó las decisiones del entrenador.

Sin embargo, Fernando “Bocha” Batista dio otra versión y aseguró que el sistema sí había sido trabajado. El entrenador también afirmó que un futbolista de selección debe estar preparado para desempeñarse con diferentes esquemas.

“Hoy un jugador de selección de élite tiene que estar preparado para jugar con distintos sistemas”, manifestó Batista.

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El técnico también señaló que había conversado previamente con Barahona sobre la posibilidad de realizar una modificación táctica.

Mientras el debate crecía, Carlos Mora tomó una posición diferente a la de Barahona y respaldó públicamente al entrenador.

“Todo se trabaja y el entrenador tiene que tomar decisiones. Él también tiene derecho de decir qué se hace, para eso es el entrenador y nosotros lo apoyamos”, afirmó Mora.

El atacante fue todavía más contundente al referirse específicamente al cambio a línea de cinco:

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“Confiamos plenamente en el profe y por algo él decidió pasar a línea de cinco. Nosotros tenemos que tener también la responsabilidad de que si pasa a línea de cinco, tomar la responsabilidad de darlo todo”.

Mora también reconoció que la Selección debe corregir un problema que ya se ha repetido: perder el control de los partidos después de conseguir una ventaja importante.

“No es la primera vez que nos pasa”, reconoció el futbolista, quien pidió mayor concentración y atención durante los 90 minutos.

Ahora Costa Rica tendrá la oportunidad de responder en la cancha. Haití será el rival de esta tarde en Kingston, en un partido donde la Tricolor buscará dejar atrás el golpe sufrido ante Curazao y sumar puntos.

La discusión quedó planteada: Barahona habló de una línea de cinco poco trabajada, Batista defendió que los sistemas fueron preparados y Mora respaldó las decisiones del entrenador.