Intentó escapar de la ráfaga, brincó una malla y murió: OIJ revela cómo tres sicarios ejecutaron ataque

Víctima intentó escapar de la ráfaga, brincó una malla y terminó muriendo dentro de una propiedad. En la escena quedaron indicios balísticos que ahora serán analizados

Un vehículo llegó hasta las cercanías de un abastecedor, tres sujetos descendieron y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones. Esos son parte de los nuevos detalles revelados por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre el homicidio de un joven de 22 años ocurrido en San Pablo de Nandayure, Guanacaste.

La víctima fue identificada con el apellido Cortés y, según la información preliminar del OIJ, presentaba dos heridas provocadas por proyectil de arma de fuego: una en el cuello y otra en el brazo derecho.

El crimen ocurrió pasadas las 10:00 p. m., cuando Cortés se encontraba frente a un comercio tipo abastecedor junto con otras personas.

En 3 puntos Víctima intentó escapar de la ráfaga, brincó una malla y terminó muriendo dentro de una propiedad. Un vehículo llegó hasta las cercanías de un abastecedor, tres sujetos descendieron y comenzaron a disparar en múltiples ocasiones. Los tres sospechosos habrían abandonado el sitio después del ataque y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.

De acuerdo con la versión preliminar que manejan los investigadores, hasta el lugar llegó un vehículo del cual descendieron tres hombres.

Los sujetos presuntamente comenzaron a disparar en múltiples ocasiones hacia el punto donde estaban Cortés y las demás personas.

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Pese a la cantidad de disparos, únicamente el joven de 22 años resultó herido.

Tras recibir los impactos, Cortés habría intentado ponerse a salvo y huyó del lugar.

Durante su intento por escapar, el joven brincó una malla e ingresó a una propiedad cercana. Sin embargo, quedó fallecido dentro del inmueble.

Agentes judiciales de la Delegación Regional de Nicoya se desplazaron hasta la escena para realizar el levantamiento del cuerpo, que posteriormente fue remitido a la Morgue Judicial.

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La autopsia permitirá establecer con mayor precisión las lesiones y la causa de muerte.

Indicios balísticos podrían aportar pistas

Durante la inspección de la escena, los investigadores localizaron y recolectaron indicios balísticos.

Este material fue remitido al laboratorio forense para ser sometido a los respectivos análisis, que podrían aportar información relevante para la investigación.

Por ahora, el OIJ mantiene abiertas las pesquisas para determinar el móvil del homicidio, reconstruir completamente lo sucedido e identificar y localizar a los presuntos responsables.

Los tres sospechosos habrían abandonado el sitio después del ataque y, hasta el momento, las autoridades no han informado sobre detenciones relacionadas con el caso.