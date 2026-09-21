Golpe norteño! San Carlos vence 1-0 a Cartaginés y le arrebata el cierre de la primera vuelta !

Los Toros del Norte se hicieron fuertes en el Estadio Carlos Ugalde y derrotaron 1-0 a un Cartaginés que terminó con diez hombres tras la expulsión del portero Kevin Briceño. Saprissa cerró la primera vuelta como líder del Apertura 2026.

San Carlos cerró con una sonrisa la primera vuelta de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026. Los Toros del Norte derrotaron 1-0 al Cartaginés este domingo 20 de septiembre en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez.

En 3 puntos Los Toros del Norte se hicieron fuertes en el Estadio Carlos Ugalde y derrotaron 1-0 a un Cartaginés que terminó con diez hombres tras la expulsión del portero Kevin Briceño. San Carlos cerró con una sonrisa la primera vuelta de la fase de clasificación del Torneo Apertura 2026. La segunda vuelta apenas comienza a tomar forma y la pelea por los primeros lugares queda servida.

El único gol de la noche llegó al minuto 28, cuando Jefferson Rivera apareció en el área para conectar de cabeza un centro de Roberto Córdoba tras una jugada de táctica fija.

Cartaginés intentó reaccionar, pero el panorama se complicó todavía más para los brumosos con la expulsión del guardameta Kevin Briceño, dejando a su equipo en inferioridad numérica.

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Con el triunfo, San Carlos suma tres puntos importantes en la lucha por los puestos de clasificación, mientras Cartaginés termina la primera vuelta en el segundo lugar.

El conjunto brumoso se queda con 18 puntos, mientras que Saprissa cierra como líder del campeonato después de nueve jornadas.

Los Toros del Norte, dirigidos por Walter Centeno, vuelven a demostrar que su estadio puede convertirse en una plaza complicada para cualquiera.

La segunda vuelta apenas comienza a tomar forma y la pelea por los primeros lugares queda servida.