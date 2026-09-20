“Estoy fuera”: Julián Valverde confirma entre lágrimas su salida de centro de detención en Estados Unidos

El influencer costarricense confirmó mediante un video que ya está en libertad y aseguró que se encuentra bien tras permanecer detenido en Florida.

El influencer costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Val J, confirmó que salió del centro donde permanecía detenido en Estados Unidos.

Valverde publicó un video en sus redes sociales en el que agradeció el respaldo que recibió durante los últimos días, luego de que se conociera su detención en territorio estadounidense.

En 3 puntos El influencer costarricense confirmó mediante un video que ya está en libertad y aseguró que se encuentra bien tras permanecer detenido en Florida. El influencer costarricense Julián Valverde, conocido como Julián Val J, confirmó que salió del centro donde permanecía detenido en Estados Unidos. Su primera reacción pública después de salir estuvo marcada por el agradecimiento hacia quienes estuvieron pendientes de su situación.

“Estoy fuera. Otra vez. (…) No hay nada más importante que decir gracias. Gracias. Nada más que gracias”, expresó el costarricense en el video.

El influencer también aseguró que se encuentra bien y afirmó que no sufrió ningún problema durante el tiempo que permaneció detenido.

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Valverde había sido detenido en Florida luego de un incidente relacionado con la conducción de un vehículo con una licencia vencida.

Posteriormente, el costarricense quedó bajo una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), situación que generó preocupación entre familiares, amigos y seguidores.

Durante los últimos días, personas cercanas al influencer habían buscado apoyo y asesoría para conocer su situación y avanzar con el proceso relacionado con su permanencia en Estados Unidos.

Ahora, mediante su propio mensaje en redes sociales, Valverde confirmó que ya abandonó el centro donde permanecía detenido.

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Su primera reacción pública después de salir estuvo marcada por el agradecimiento hacia quienes estuvieron pendientes de su situación.