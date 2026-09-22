Escorpiones mete experiencia! Dylan Flores y Deyver Vega llegan para darle peso al plantel

El conjunto belemita movió sus fichas en el cierre del período de inscripciones del Apertura 2026 y sumó a dos futbolistas con amplio recorrido en el medio nacional y experiencia en el extranjero.

Los movimientos quedaron confirmados en la lista oficial de jugadores inscritos por UNAFUT, luego de que el 17 de septiembre se cerrara el periodo para registrar futbolistas.

En 3 puntos El conjunto belemita movió sus fichas en el cierre del período de inscripciones del Apertura 2026 y sumó a dos futbolistas con amplio recorrido en el medio nacional y experiencia en el extranjero. Los movimientos quedaron confirmados en la lista oficial de jugadores inscritos por UNAFUT, luego de que el 17 de septiembre se cerrara el periodo para registrar futbolistas. La llegada de ambos abre además una nueva etapa para el conjunto belemita, que pretende hacer valer la experiencia de sus recientes incorporaciones en una Liga Promérica cada vez más exigente.

Dylan Flores llega procedente del fútbol de Guatemala, mientras que Deyver Vega arriba después de su salida del Deportivo Saprissa.

Flores cuenta con títulos nacionales conquistados con Saprissa, Alajuelense y Cartaginés, mientras que Vega celebró tres campeonatos nacionales con el conjunto morado.

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En el caso de Vega, Saprissa confirmó en mayo que el atacante no continuaría en su primer equipo. Durante su segunda etapa con los morados disputó 37 partidos y regresó al club en 2024 después de su paso por el fútbol europeo.

Las incorporaciones llegan en un momento en el que Escorpiones necesitaba modificar su dinámica competitiva. El conjunto recién ascendido a Primera División ha tenido dificultades durante el Apertura 2026 y cerró la primera vuelta en la zona baja de la clasificación.

Flores y Vega se suman a una plantilla que ya había incorporado jugadores de experiencia como Johan Venegas, John Jairo Ruiz, Néstor Monge y Waylon Francis.

Ahora, el reto será convertir ese recorrido acumulado en respuestas dentro de la cancha, mientras Escorpiones encara la segunda mitad del campeonato con nuevos nombres y la necesidad de sumar puntos.

La llegada de ambos abre además una nueva etapa para el conjunto belemita, que pretende hacer valer la experiencia de sus recientes incorporaciones en una Liga Promérica cada vez más exigente.